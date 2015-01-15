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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 376377378379>
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:19

  drevlyanin написав:
  change_pm написав:
Як то кажуть, свято (оппа) блізько... :mrgreen:


Якось занадто радісно ви про це пишете(вже не перший раз).
Сподіваєтеся "вас мине"?
Чи бомбосховище у хащах підготовлене, провізія та набої закуплені і морально готові після н-років руїни з'явитися в люди та оголосити себе місцевим правителем? :wink:

Певен, що мене не мине! Але 100500 раз боятись смерті, гірше ніж померти...
Тому мені глибоко пофіг :oops:

Я морально готовий, а далі життя покаже, чи зможу чи ні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:22

Опачки!!! )))

МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?... ну ви понелі :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24

  change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24

Флай?

Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.

Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:29

  Frant написав:
  change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????

в Тель-Авиві? А що він там забув?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:32

подивимосі?

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:18

  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:[

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????

в Тель-Авиві? А що він там забув?

Море, сонце, пляжі, смачний йогурт, новобуди на курорті - все є.
Не зациклюватись же на окраїнах цивілізації??? До того - ісламської???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:17

Пане change_pm - так налякаєте людей, що не будуть вкладати викопане з попід груші у Китай...
Щодо ваших вчора побоювать з приводу краху США:
  change_pm написав:Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.

Cьогодні говорив з приятелями з Сан Францисько: підтвердили інфляцію - яка озвучувалася на деяких сайтах - можливо й дійсно в 31%.
Осoбливо помітно по ціні на пальне: бензин вже більше за 5 доларів за галон - або 5/3,785=1,32$ за 1 літр.
Висновок: в США - не їдемо!

Для порівнняння:
- пальне в Туреччині - 1 літр бензину А95 від 8,07 до 8,38 (Shell) ліри pа 1 літр або 8,07/10,18=0,79$ за 1 літр. В гривнях: 0,79х26,39=20,84 гривні за 1 літр.
Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.

Для тих, хто їздить на газу для авто - цікава тенденція: ціна на газ відучора зросла в Туреччbні на 0,22 ліри за літр (ціну на бензин навпаки знизили на тому тижні) і стала майже дорівнювати ціні на бензин: зараз в інтервалі 6,80-6,86 ліри за 1 літр. Це приблизно 17,60 гривнs за 1 літр.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:19

  change_pm написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями?
Це що за така нерухомість?
Німецька нерухомість в турецьких краях)))
німці - ще ті жмоти.
Туркоман - на них нічого не заробить. Тому він шукає лох-співвітчизників.
Які би вклали 200 000 євро, а "успішно" забрали би 112 000 євро. Німці на таке рідко ведуться - тому що вміють рахувати гроші.

Тю, Frant, а мало на КРЖН випадків, коли в 2008 році зайшли в панельку на Троє за 80 куе, скіко вона наразі коштує?

Чи ти думаєш, повторюючи виділену фразу, як мантру трапиться з тобою "карго культ"? Ціни 2008 року повенуться і ти вийдеш в + :?: :mrgreen:

То в Туреччині наразі 2007 рік?
Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:22

  change_pm написав:
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.

Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки :mrgreen:

Цікава опція.
Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.
flyman
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