Додано: Вів 16 лис, 2021 13:17

change_pm написав: Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.

Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.

Пане- так налякаєте людей, що не будуть вкладати викопане з попід груші у Китай...Щодо ваших вчора побоювать з приводу краху США:Cьогодні говорив з приятелями з Сан Францисько: підтвердили інфляцію - яка озвучувалася на деяких сайтах - можливо й дійсно в 31%.Осoбливо помітно по ціні на пальне: бензин вже більше за 5 доларів за галон - або 5/3,785=Висновок: в США - не їдемо!Для порівнняння:- пальне в Туреччині - 1 літр бензину А95 від 8,07 до 8,38 (Shell) ліри pа 1 літр або 8,07/10,18=В гривнях: 0,79х26,39=гривні за 1 літр.Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.Для тих, хто їздить на газу для авто - цікава тенденція: ціна на газ відучора зросла в Туреччbні на 0,22 ліри за літр (ціну на бензин навпаки знизили на тому тижні) і стала майже дорівнювати ціні на бензин: зараз в інтервалі 6,80-6,86 ліри за 1 літр. Це приблизно 17,60 гривнs за 1 літр.