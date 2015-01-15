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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:19
drevlyanin написав: change_pm написав:
Як то кажуть, свято (оппа) блізько...
Якось занадто радісно ви про це пишете(вже не перший раз).Сподіваєтеся "вас мине"?
Чи бомбосховище у хащах підготовлене, провізія та набої закуплені і морально готові
після н-років руїни з'явитися в люди та оголосити себе місцевим правителем?
Певен, що мене не мине! Але 100500 раз боятись смерті, гірше ніж померти...
Тому мені глибоко пофіг
Я морально готовий, а далі життя покаже, чи зможу чи ні...
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:22
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?... ну ви понелі
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24
change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
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Frant
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.
Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:29
Frant написав: change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
в Тель-Авиві? А що він там забув?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:32
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:18
change_pm написав: Frant написав: change_pm написав:
[
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
в Тель-Авиві? А що він там забув?
Море, сонце, пляжі, смачний йогурт, новобуди на курорті - все є.
Не зациклюватись же на окраїнах цивілізації??? До того - ісламської???
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:17
Пане change_pm
- так налякаєте людей, що не будуть вкладати викопане з попід груші у Китай...
Щодо ваших вчора побоювать з приводу краху США:
change_pm написав:
Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.
Cьогодні говорив з приятелями з Сан Францисько: підтвердили інфляцію - яка озвучувалася на деяких сайтах - можливо й дійсно в 31%.
Осoбливо помітно по ціні на пальне: бензин вже більше за 5 доларів за галон - або 5/3,785=1,32$ за 1 літр.
Висновок: в США - не їдемо!
Для порівнняння:
- пальне в Туреччині - 1 літр бензину А95 від 8,07 до 8,38 (Shell) ліри pа 1 літр або 8,07/10,18=0,79$ за 1 літр.
В гривнях: 0,79х26,39=20,84
гривні за 1 літр.
Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
Для тих, хто їздить на газу для авто - цікава тенденція: ціна на газ відучора зросла в Туреччbні на 0,22 ліри за літр (ціну на бензин навпаки знизили на тому тижні
) і стала майже дорівнювати ціні на бензин: зараз в інтервалі 6,80-6,86 ліри за 1 літр. Це приблизно 17,60 гривнs за 1 літр.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 16 лис, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:19
change_pm написав: Frant написав: flyman написав:
Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями?
Це що за така нерухомість?
Німецька нерухомість в турецьких краях)))
німці - ще ті жмоти.
Туркоман - на них нічого не заробить. Тому він шукає лох-співвітчизників.Які би вклали 200 000 євро, а "успішно" забрали би 112 000 євро
. Німці на таке рідко ведуться - тому що вміють рахувати гроші.
Тю, Frant, а мало на КРЖН випадків, коли в 2008 році зайшли в панельку на Троє за 80 куе, скіко вона наразі коштує?
Чи ти думаєш, повторюючи виділену фразу, як мантру трапиться з тобою "карго культ"? Ціни 2008 року повенуться і ти вийдеш в +
То в Туреччині наразі 2007 рік?
Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:22
change_pm написав:
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.
Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки
Цікава опція.
Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.
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