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flyman написав:Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.
Вже пара хВахівців - слава Богу, не Ви, пане Флаймане, прогнозували ще в 2019 потім в 2020 роках падіння цін то на 50%, то на 100 відсотків. Не буду нагадувати імена цих фахівців... Але то - слава Богу - не Ви. Бо було би трохи соромно за невірні прогнози та невірні думки. На фото, яке зробив вчора на прохання наших українців - житловий комплекс Green Valley: Куплена квартира 2+1 в 2017 році. Шикарна квартира - балкон велетенський - засклили якось дорогого - по пам"яті 2 500 доларів - такий великий, що селили там тещу, коли приїжджала в гості. Підземний паркінг, велетенський басейн - можна по-Гуглити, СПА-центр, вид на гори... Комусь не сподобається: не схоже на звичну шпаківню на 200-700 квартир. Купили за 45 000 євро. Зараз живуть до березня квартиранти. Гроші капають на картку. Буде продаватися, як тільки закінчується Договір оренди. Моніторять ціни - на сьогодні була 1 така квартира в продажу за 1 100 000 лир або 110 000 доларів. Зникло оголошення через 1 (один) тиждень. Я під"жджав на їх прохання подивитися, може хто вивісив оголошення про продаж. Не вивісив. Співаємо разом пісеньку про зниження ціна на 70%: "Надєжді в"юношєй пітають..."
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.
Вже пара хвахівців - слава Богу, не Ви, пане Флаймане прогнозували падіння цін то на 50%, то на 100 відсотків. Не буду нагадувати імени цих фахівців... Але то - слава Богу - не Ви. Бо було би трохи стидно за невірня прогнози та невірні думки. На фото, яке зробив вчора на прохання наших українців - житловий комплекс Green Valley: Куплена квартира 2+1 в 2017 році. Шикарна квартира - балкон велетенський - заксклили якось дорогого - по пам"яті 2 500 доларів - такий великий, що селили там тещу, коли приїжджала в гості. Купили за 45 000 євро. Зараз живуть до березня квартиранти. Гроші капають на картку. Буде продаватися як тільки закінчується Договір оренди. Моніторять ціни - на сьогодні була 1 така квартира в продажу за 1 100 000 лир або 110 000 доларів. Зникло оголошення через 1 (один) тиждень. Я під"жджав на їх прохання подивитсия, може хто вивісив оголошення про продаж. Не вивісив. Співаємо разом пісеньку про зниження ціна на 70%: "Надєжді в"юношєй пітають..."
Дуже красіво, так і захотілося під куцовату пальмочку заховатися в тінь, якої нема від палаючого сонця.
А де дерева, трава? Якийсь лютий 3.14ць із зеленню.
То Вам з напівпідвалу не видно. Яка повинна бути трава на воротях? То прохідна - мене, наприклад, охорона не пускала - поки не подзвонив людям. Праворуч від прохідної для людей - в"їзд в підземний паркінг (на фото не попало) - з нього вихід на територію. Не буду виставляти фото - Ви однаково не розумієте, що таке плавальний басейн та що таке газон...
Ще можете встигнути купити там 1+1 за 630 000 лір або (63 000 + 4%х63 000 (податок)) доларів... Є маленька в продажу...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Для порівнняння: Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
Да ты не суетись со свои бензином...Всё еще впереди, когда закончатся старые контракты на поставку нефти, А ПОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ УЖЕ ПО НОВОМУ КУРСУ... Ты уже нахваливал турецкие банки, куда понес своё бабло.... Результат: Где твоя лира, и где тот доллар, за которым понимающие турки стоят в очередях возле обменок.... С момента открытия твоего макулатурного депозита, лира потеряла уже около 40%!!! А к февралю, когда пойдешь забирать свой вклад, потеряет половину... Супер инвестиция "великого" инвестора....
Чай не чай, а іменини серця... То ж слава Богу, пане Флаймане, що Ви пропагандуєте здорове харчування: запарену окропом дерть, дитячу суміш "Малютка" та крадіні у баби Тані яблука. Не всім то під силу...
В п"ятницю-суботу був в МЕТРО шалений розпродаж сухих вин - пляшка вина була по ціні від 24 лір - то від 2,3 долара. Вина ТМ Barbare - то виногралники на кордоні з Грецією - від 50 лір - 4,5 долари. Вина витримуться по 3 роки в дубових бочках. Грузинські вина - Сапераві та Кіндзмараулі - получалися по ціні дешевше, ніж в Тбілісі - Кіндзмараулі - до 114 лір - то по 10$.
Зараз іменини серця продовжуються та процвітають, просто печера Аладдіна: Курка тушка 15 лір кг - то 1,5 долари кг. Вироби з курятини, наприклад, крильця - 19 лір кг - то 1,9 долара; Печінка куряча - 9 лір - 8 доларів кг. Цукор - 5 лір кг - то по 13 гривень. Олія соняшикова трохи подорожчала: була по 15 лір або по 1,67$ літр - зараз по 18 лір - то по 1,76 долар літр або по 46 гривнеь літр. (Туречична закуповує близько 25% соняшниковох олії від потреби). Баранина шия - 52 ліри або менше 5 доларів кіло. Яловичина 51 ліра - це м"якость без кістки - менше 5 доларів кіло. Лосось норвезький стейки - не тушка - 94 ліри або 9$ кіло. Сири тверді - від 60 до 100 лір кг - то від 156 гривнеь літр. Молоко жирністю 3,2% - 5 лір або 13 гривнеь літр. Масло вершкове 82,4% молочного жиру - 44 ліри кг або в перерахунку на пачку в 200 грамів: 23 гривні пачка. Здорожчала кава - зараз прилизно по 80 лір або по 7,5 долари за кг.
Чай не чай, а іменини серця... То ж слава Богу, пане Флаймане, що Ви пропагандуєте здорове харчування: запарену окропом дерть, дитячу суміш "Малютка" та крадіні у баби Тані яблука. Не всім то під силу...
В п"ятницю-суботу був в МЕТРО шалений розпродаж сухих вин - пляшка вина була по ціні від 24 лір - то від 2,3 долара. Вина ТМ Barbare - то виногралники на кордоні з Грецією - від 50 лір - 4,5 долари. Вина витримуться по 3 роки в дубових бочках. Грузинські вина - Сапераві та Кіндзмараулі - получалися по ціні дешевше, ніж в Тбілісі - Кіндзмараулі - до 114 лір - то по 10$.
Зараз іменини серця продовжуються та процвітають, просто печера Аладдіна: Курка тушка 15 лір кг - то 1,5 долари кг. Вироби з курятини, наприклад, крильця - 19 лір кг - то 1,9 долара; Печінка куряча - 9 лір - 8 доларів кг. Цукор - 5 лір кг - то по 13 гривень. Олія соняшикова трохи подорожчала: була по 15 лір або по 1,67$ літр - зараз по 18 лір - то по 1,76 долар літр або по 46 гривнеь літр. (Туречична закуповує близько 25% соняшниковох олії від потреби). Баранина шия - 52 ліри або менше 5 доларів кіло. Яловичина 51 ліра - це м"якость без кістки - менше 5 доларів кіло. Лосось норвезький стейки - не тушка - 94 ліри або 9$ кіло. Сири тверді - від 60 до 100 лір кг - то від 156 гривнеь літр. Молоко жирністю 3,2% - 5 лір або 13 гривнеь літр. Масло вершкове 82,4% молочного жиру - 44 ліри кг або в перерахунку на пачку в 200 грамів: 23 гривні пачка. Здорожчала кава - зараз прилизно по 80 лір або по 7,5 долари за кг.
akurt написав:Для порівнняння: Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
Да ты не суетись со свои бензином...Всё еще впереди, когда закончатся старые контракты на поставку нефти, А ПОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ УЖЕ ПО НОВОМУ КУРСУ... Ты уже нахваливал турецкие банки, куда понес своё бабло.... Результат: Где твоя лира, и где тот доллар, за которым понимающие турки стоят в очередях возле обменок.... С момента открытия твоего макулатурного депозита, лира потеряла уже около 40%!!! А к февралю, когда пойдешь забирать свой вклад, потеряет половину... Супер инвестиция "великого" инвестора....
А інвештиції в турецьку курортну нерухомість??? Вхід 200 000 євро, вихід 112 000 євро. Кому це потрібно???