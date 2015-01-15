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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:29

  flyman написав:Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.

Вже пара хВахівців - слава Богу, не Ви, пане Флаймане, прогнозували ще в 2019 потім в 2020 роках падіння цін то на 50%, то на 100 відсотків.
Не буду нагадувати імена цих фахівців... Але то - слава Богу - не Ви.
Бо було би трохи соромно за невірні прогнози та невірні думки.
На фото, яке зробив вчора на прохання наших українців - житловий комплекс Green Valley:
Зображення
Куплена квартира 2+1 в 2017 році. Шикарна квартира - балкон велетенський - засклили якось дорогого - по пам"яті 2 500 доларів - такий великий, що селили там тещу, коли приїжджала в гості.
Підземний паркінг, велетенський басейн - можна по-Гуглити, СПА-центр, вид на гори...
Комусь не сподобається: не схоже на звичну шпаківню на 200-700 квартир.
Купили за 45 000 євро.
Зараз живуть до березня квартиранти. Гроші капають на картку.
Буде продаватися, як тільки закінчується Договір оренди.
Моніторять ціни - на сьогодні була 1 така квартира в продажу за 1 100 000 лир або 110 000 доларів.
Зникло оголошення через 1 (один) тиждень.
Я під"жджав на їх прохання подивитися, може хто вивісив оголошення про продаж. Не вивісив.
Співаємо разом пісеньку про зниження ціна на 70%:
"Надєжді в"юношєй пітають..."
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:32

  akurt написав:
  flyman написав:Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.


Вже пара хвахівців - слава Богу, не Ви, пане Флаймане прогнозували падіння цін то на 50%, то на 100 відсотків.
Не буду нагадувати імени цих фахівців... Але то - слава Богу - не Ви. Бо було би трохи стидно за невірня прогнози та невірні думки.
На фото, яке зробив вчора на прохання наших українців - житловий комплекс Green Valley:
Зображення
Куплена квартира 2+1 в 2017 році. Шикарна квартира - балкон велетенський - заксклили якось дорогого - по пам"яті 2 500 доларів - такий великий, що селили там тещу, коли приїжджала в гості.
Купили за 45 000 євро.
Зараз живуть до березня квартиранти. Гроші капають на картку.
Буде продаватися як тільки закінчується Договір оренди.
Моніторять ціни - на сьогодні була 1 така квартира в продажу за 1 100 000 лир або 110 000 доларів.
Зникло оголошення через 1 (один) тиждень.
Я під"жджав на їх прохання подивитсия, може хто вивісив оголошення про продаж. Не вивісив.
Співаємо разом пісеньку про зниження ціна на 70%:
"Надєжді в"юношєй пітають..."

Дуже красіво, так і захотілося під куцовату пальмочку заховатися в тінь, якої нема від палаючого сонця.

А де дерева, трава? Якийсь лютий 3.14ць із зеленню.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:36

То Вам з напівпідвалу не видно. Яка повинна бути трава на воротях?
То прохідна - мене, наприклад, охорона не пускала - поки не подзвонив людям.
Праворуч від прохідної для людей - в"їзд в підземний паркінг (на фото не попало) - з нього вихід на територію.
Не буду виставляти фото - Ви однаково не розумієте, що таке плавальний басейн та що таке газон...

Ще можете встигнути купити там 1+1 за 630 000 лір або (63 000 + 4%х63 000 (податок)) доларів... Є маленька в продажу...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

USDTRY 10:22 - пора пити чай (або несмачний турецький кохве)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:42

  akurt написав:Для порівнняння:
Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
Да ты не суетись со свои бензином...Всё еще впереди, когда закончатся старые контракты на поставку нефти, А ПОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ УЖЕ ПО НОВОМУ КУРСУ...
Ты уже нахваливал турецкие банки, куда понес своё бабло....
Результат:
Зображення
Где твоя лира, и где тот доллар, за которым понимающие турки стоят в очередях возле обменок....
С момента открытия твоего макулатурного депозита, лира потеряла уже около 40%!!!
А к февралю, когда пойдешь забирать свой вклад, потеряет половину...
Супер инвестиция "великого" инвестора....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:56

  flyman написав:USDTRY 10:22 - пора пити чай (або несмачний турецький кохве)

Чай не чай, а іменини серця...
То ж слава Богу, пане Флаймане, що Ви пропагандуєте здорове харчування: запарену окропом дерть, дитячу суміш "Малютка" та крадіні у баби Тані яблука.
Не всім то під силу...

В п"ятницю-суботу був в МЕТРО шалений розпродаж сухих вин - пляшка вина була по ціні від 24 лір - то від 2,3 долара.
Вина ТМ Barbare - то виногралники на кордоні з Грецією - від 50 лір - 4,5 долари. Вина витримуться по 3 роки в дубових бочках.
Грузинські вина - Сапераві та Кіндзмараулі - получалися по ціні дешевше, ніж в Тбілісі - Кіндзмараулі - до 114 лір - то по 10$.

Зараз іменини серця продовжуються та процвітають, просто печера Аладдіна:
Курка тушка 15 лір кг - то 1,5 долари кг.
Вироби з курятини, наприклад, крильця - 19 лір кг - то 1,9 долара;
Печінка куряча - 9 лір - 8 доларів кг.
Цукор - 5 лір кг - то по 13 гривень.
Олія соняшикова трохи подорожчала: була по 15 лір або по 1,67$ літр - зараз по 18 лір - то по 1,76 долар літр або по 46 гривнеь літр. (Туречична закуповує близько 25% соняшниковох олії від потреби).
Баранина шия - 52 ліри або менше 5 доларів кіло.
Яловичина 51 ліра - це м"якость без кістки - менше 5 доларів кіло.
Лосось норвезький стейки - не тушка - 94 ліри або 9$ кіло.
Сири тверді - від 60 до 100 лір кг - то від 156 гривнеь літр.
Молоко жирністю 3,2% - 5 лір або 13 гривнеь літр.
Масло вершкове 82,4% молочного жиру - 44 ліри кг або в перерахунку на пачку в 200 грамів: 23 гривні пачка.
Здорожчала кава - зараз прилизно по 80 лір або по 7,5 долари за кг.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:59

  akurt написав:
  flyman написав:USDTRY 10:22 - пора пити чай (або несмачний турецький кохве)

Чай не чай, а іменини серця...
То ж слава Богу, пане Флаймане, що Ви пропагандуєте здорове харчування: запарену окропом дерть, дитячу суміш "Малютка" та крадіні у баби Тані яблука.
Не всім то під силу...

В п"ятницю-суботу був в МЕТРО шалений розпродаж сухих вин - пляшка вина була по ціні від 24 лір - то від 2,3 долара.
Вина ТМ Barbare - то виногралники на кордоні з Грецією - від 50 лір - 4,5 долари. Вина витримуться по 3 роки в дубових бочках.
Грузинські вина - Сапераві та Кіндзмараулі - получалися по ціні дешевше, ніж в Тбілісі - Кіндзмараулі - до 114 лір - то по 10$.

Зараз іменини серця продовжуються та процвітають, просто печера Аладдіна:
Курка тушка 15 лір кг - то 1,5 долари кг.
Вироби з курятини, наприклад, крильця - 19 лір кг - то 1,9 долара;
Печінка куряча - 9 лір - 8 доларів кг.
Цукор - 5 лір кг - то по 13 гривень.
Олія соняшикова трохи подорожчала: була по 15 лір або по 1,67$ літр - зараз по 18 лір - то по 1,76 долар літр або по 46 гривнеь літр. (Туречична закуповує близько 25% соняшниковох олії від потреби).
Баранина шия - 52 ліри або менше 5 доларів кіло.
Яловичина 51 ліра - це м"якость без кістки - менше 5 доларів кіло.
Лосось норвезький стейки - не тушка - 94 ліри або 9$ кіло.
Сири тверді - від 60 до 100 лір кг - то від 156 гривнеь літр.
Молоко жирністю 3,2% - 5 лір або 13 гривнеь літр.
Масло вершкове 82,4% молочного жиру - 44 ліри кг або в перерахунку на пачку в 200 грамів: 23 гривні пачка.
Здорожчала кава - зараз прилизно по 80 лір або по 7,5 долари за кг.

і тут Остапа понесло (тобто акурта)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:06

  RTC12 написав:
  akurt написав:Для порівнняння:
Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
Да ты не суетись со свои бензином...Всё еще впереди, когда закончатся старые контракты на поставку нефти, А ПОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ УЖЕ ПО НОВОМУ КУРСУ...
Ты уже нахваливал турецкие банки, куда понес своё бабло....
Результат:
Зображення
Где твоя лира, и где тот доллар, за которым понимающие турки стоят в очередях возле обменок....
С момента открытия твоего макулатурного депозита, лира потеряла уже около 40%!!!
А к февралю, когда пойдешь забирать свой вклад, потеряет половину...
Супер инвестиция "великого" инвестора....

А інвештиції в турецьку курортну нерухомість???
Вхід 200 000 євро, вихід 112 000 євро.
Кому це потрібно???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:07

Вам порахувати скільки десятків повідомлень той, хто повинен ретельно працювати над ремонтами в кавалірках, - нашкрябав тільки за вчора за неповних 20 годин?

Додам:
- батон білий - 1,5-2 ліри або 3,9-5,20 гривень;
- паляниця (курглий хліб з печі) - 5 лір - 13 гривень;
- хліб "кирпичик" з насінням - 10 лір - 26 гривень.
-зелень - укроп петрушка цибуля та всяке таке 1,5 ліри пучок то по 3,9 гривні.
- морква мита 4 ліри - 10,5 гривін кіло
- картопля та капуста десь по 2 ліри - по 5,2 гривні.

Я Ваш збудження, пане Флаймане, розумю, але дитячу суміш "Малютка" не вживаю.
akurt
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