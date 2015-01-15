Додано: Вів 16 лис, 2021 13:56

flyman написав: USDTRY 10:22 - пора пити чай (або несмачний турецький кохве) USDTRY 10:22 - пора пити чай (або несмачний турецький кохве)

Чай не чай, а іменини серця...То ж слава Богу, пане Флаймане, що Ви пропагандуєте здорове харчування: запарену окропом дерть, дитячу суміш "Малютка" та крадіні у баби Тані яблука.Не всім то під силу...В п"ятницю-суботу був в МЕТРО шалений розпродаж сухих вин - пляшка вина була по ціні від 24 лір - то від 2,3 долара.Вина ТМ Barbare - то виногралники на кордоні з Грецією - від 50 лір - 4,5 долари. Вина витримуться по 3 роки в дубових бочках.Грузинські вина - Сапераві та Кіндзмараулі - получалися по ціні дешевше, ніж в Тбілісі - Кіндзмараулі - до 114 лір - то по 10$.Зараз іменини серця продовжуються та процвітають,Курка тушка 15 лір кг - то 1,5 долари кг.Вироби з курятини, наприклад, крильця - 19 лір кг - то 1,9 долара;Печінка куряча - 9 лір - 8 доларів кг.Цукор - 5 лір кг - то по 13 гривень.Олія соняшикова трохи подорожчала: була по 15 лір або по 1,67$ літр - зараз по 18 лір - то по 1,76 долар літр або по 46 гривнеь літр. (Туречична закуповує близько 25% соняшниковох олії від потреби).Баранина шия - 52 ліри або менше 5 доларів кіло.Яловичина 51 ліра - це м"якость без кістки - менше 5 доларів кіло.Лосось норвезький стейки - не тушка - 94 ліри або 9$ кіло.Сири тверді - від 60 до 100 лір кг - то від 156 гривнеь літр.Молоко жирністю 3,2% - 5 лір або 13 гривнеь літр.Масло вершкове 82,4% молочного жиру - 44 ліри кг або в перерахунку на пачку в 200 грамів: 23 гривні пачка.Здорожчала кава - зараз прилизно по 80 лір або по 7,5 долари за кг.