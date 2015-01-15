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Пане Франте - і Ваше збудження розумію - але спробуйте за рецептом пана Флаймана - на піввідра запареної окропом дерті додавайте 5 великих ложок дитячої суміші "Малютка" та одне порізане яблуко - судоми звилин мозку напевне пройдуть і вже не снитиметься ночами недосяжний для вас за ціною та смаком йогурт. Це я ще не питаю, чому від вас виїхав черговий орендар.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 14:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Франте - і Ваше збудження розумію - але спробуйте за рецептом пана Флаймана - на піввідра запареної окропом дерті додавайте 5 великих ложок дитячої суміші "Малютка" та одне порізане яблуко - судоми звилин мозку напевне пройдуть і вже не снитиметься ночами недосяжний для вас за ціною та смаком йогурт. Коли кровобіг в шлунку відновиться, напишіть, чому від вас виїхав черговий орендар.
ЗЗЗЗЗнову?
Ну, так дід же зовсім тронувся, кожен тиждень трєбуєт орендну плату, і ще постійно приходить все перевіряє...
akurt написав:Гадаю, найкращі на Фінасовому форумі слова:
flyman написав:Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.
Ото такі тут у нас письменники та фахівці... А люди з форуму якось там пнуться, старються, намагаються, придумують, розробляють...
Ты отлистал 1325 + страховка(но не от того,что тебе реально надо) лир за икамет / ихтамнет)) на днях по курсу 10, вопрос: кто на форуме финансов глупец? Молчу за комиссии твои в банках,айдат за неработающий бассейн на 280 стрит,и т.д..Ну о депозите в лирах и так знает весь мир интернета,Семеныч,-ты лопух! Если ёмко и кратко.Хамло- то само собою https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 446179010/