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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:14

Пане Франте - і Ваше збудження розумію - але спробуйте за рецептом пана Флаймана - на піввідра запареної окропом дерті додавайте 5 великих ложок дитячої суміші "Малютка" та одне порізане яблуко - судоми звилин мозку напевне пройдуть і вже не снитиметься ночами недосяжний для вас за ціною та смаком йогурт.
Це я ще не питаю, чому від вас виїхав черговий орендар.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:17

  flyman написав:То в Туреччині наразі 2007 рік?
Тоді ціни складуться в Анталії на 70%, і ... можна буде заходити через років сєм-восєм.

Довідка для селян - в Турції наразі 2021 рік, у мусульман всього світу 1443 рік.

Нажаль для деяких 2007 вже пройшов, для деяких ще не настав :mrgreen:

хіхіхі...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:19

  akurt написав:Пане Франте - і Ваше збудження розумію - але спробуйте за рецептом пана Флаймана - на піввідра запареної окропом дерті додавайте 5 великих ложок дитячої суміші "Малютка" та одне порізане яблуко - судоми звилин мозку напевне пройдуть і вже не снитиметься ночами недосяжний для вас за ціною та смаком йогурт.
Коли кровобіг в шлунку відновиться, напишіть, чому від вас виїхав черговий орендар.

ЗЗЗЗЗнову? :shock:

Ну, так дід же зовсім тронувся, кожен тиждень трєбуєт орендну плату, і ще постійно приходить все перевіряє...

Навіщо воно такє трєба?!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:21

  flyman написав:
  change_pm написав:
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.

Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки :mrgreen:

Цікава опція.
Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.

the про тебе подумав :lol: якраз на це грощі можна витрачати :mrgreen:

ps. ше й новини вже є )))
“Вовина тисяча”: у соцмережах народжується новий мем

https://tsn.ua/ukrayina/vovina-tisyacha ... 09954.html
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 16 лис, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:24

Гадаю, найкращі на Фінасовому форумі слова:
  flyman написав:Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.

Ото такі тут у нас письменники та фахівці...
А люди з форуму якось там пнуться, старються, намагаються, придумують, розробляють...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 14:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:24

орненда на Балі за $200 - шоб ви так жили

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:30

  flyman написав:

а квитки? імхо на 50 баксів там по босоногому можна жити?!

Вже виїзжджаєш? Коли?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:34

пропав сорай, гори й вощінхтон...)))

https://tsn.ua/glamur/spivachka-pomochi ... 10458.html
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:22

  change_pm написав:дід же зовсім тронувся, кожен тиждень трєбуєт орендну плату
то від поганого турецького шмурдяка і дешевого йогурту!
Його ж попереджали - не варто ганятись за дешевизною!

А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, Акурт, за дешевизной»!"

  akurt написав:Ото такі тут у нас письменники

Письменник тут один - і пише він одне і те ж саме оповідання. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:33

  akurt написав:Гадаю, найкращі на Фінасовому форумі слова:
  flyman написав:Це 10 квитків на УЗі з Києва до Тернополя. Більше там нема на що витрачати.

Ото такі тут у нас письменники та фахівці...
А люди з форуму якось там пнуться, старються, намагаються, придумують, розробляють...

Ты отлистал 1325 + страховка(но не от того,что тебе реально надо) лир за икамет / ихтамнет)) на днях по курсу 10, вопрос: кто на форуме финансов глупец? Молчу за комиссии твои в банках,айдат за неработающий бассейн на 280 стрит,и т.д..Ну о депозите в лирах и так знает весь мир интернета,Семеныч,-ты лопух! Если ёмко и кратко.Хамло- то само собою
https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 446179010/
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