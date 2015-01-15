Додано: Вів 16 лис, 2021 16:38

Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.

Его тоже жаба давит купить калькулятор.

Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления.

Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.

Общую сумму сервер Миграционной служба считает так:

- если подают Заявление на 1 год, то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.

- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 140х10,20=1428 лир.

При этом иностранец никак материально не страдает - все равно он "сливает" баксы, чтобы оплатить в кассе эту сумму - и "сливает" по текущему курсу...

Итак: три месяца назад это было бы 1100 лир, месяц назад может быть 1200... А сегодня было бы 1400...



Пока такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - многим будет жить хорошо и сытно: таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается - перехватывают казахи и обещают помочь за деньги оформить ВНЖ.

Лох платит дважды - это хорошо. Казахи тоже кушать хотят.



Прикольно так, как чел позорится... ИнХвестАр...