Довідка для селян - в Турції наразі 2021 рік, у мусульман всього світу 1443 рік.
Нажаль для деяких 2007 вже пройшов, для деяких ще не настав
хіхіхі...
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:17
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:21
the про тебе подумав якраз на це грощі можна витрачати
ps. ше й новини вже є )))
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 16 лис, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:24
Гадаю, найкращі на Фінасовому форумі слова:
Ото такі тут у нас письменники та фахівці...
А люди з форуму якось там пнуться, старються, намагаються, придумують, розробляють...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 14:31, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:24
орненда на Балі за $200 - шоб ви так жили
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:30
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:34
пропав сорай, гори й вощінхтон...)))
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:22
то від поганого турецького шмурдяка і дешевого йогурту!
Його ж попереджали - не варто ганятись за дешевизною!
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, Акурт, за дешевизной»!"
Письменник тут один - і пише він одне і те ж саме оповідання.
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:33
Ты отлистал 1325 + страховка(но не от того,что тебе реально надо) лир за икамет / ихтамнет)) на днях по курсу 10, вопрос: кто на форуме финансов глупец? Молчу за комиссии твои в банках,айдат за неработающий бассейн на 280 стрит,и т.д..Ну о депозите в лирах и так знает весь мир интернета,Семеныч,-ты лопух! Если ёмко и кратко.Хамло- то само собою
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:38
Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.
Его тоже жаба давит купить калькулятор.
Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления.
Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.
Общую сумму сервер Миграционной служба считает так:
- если подают Заявление на 1 год, то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.
- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 140х10,20=1428 лир.
При этом иностранец никак материально не страдает - все равно он "сливает" баксы, чтобы оплатить в кассе эту сумму - и "сливает" по текущему курсу...
Итак: три месяца назад это было бы 1100 лир, месяц назад может быть 1200... А сегодня было бы 1400...
Пока такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - многим будет жить хорошо и сытно: таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается - перехватывают казахи и обещают помочь за деньги оформить ВНЖ.
Лох платит дважды - это хорошо. Казахи тоже кушать хотят.
Прикольно так, как чел позорится... ИнХвестАр...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лис, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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