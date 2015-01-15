akurt написав:

Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.Его тоже жаба давит купить калькулятор.Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/долларТолько нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.Общую сумму сервер Миграционной служба считает так:- если подают Заявление на 1 год, то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 140х10,20=лир.При этом иностранец никак материально не страдает - все равно он "сливает" баксы, чтобы оплатить в кассе эту сумму - и "сливает" по текущему курсу...Итак: три месяца назад это было бы 1100 лир, месяц назад может быть 1200... А сегодня было бы 1400...Пока такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - многим будет жить хорошо и сытно: таких лохов, которые не умеют считать и- перехватывают казахи и обещают помочь за деньги оформить ВНЖ.Лох платит дважды - это хорошо. Казахи тоже кушать хотят.Прикольно так, как чел позорится...