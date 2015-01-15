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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45
akurt написав:
Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.
Его тоже жаба давит купить калькулятор.
Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления.
Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен
" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.
Общую сумму Миграционная служба считает так:
- если подают Заявление на 1 год то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар
- например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.
- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар
- например, на сегодня было бы 140х10,20=1428
лир.
Прка такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - лохи не переведутся.
Таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается - перехватывают казахи и обещают помочь оформить ВНЖ.
Лох платит дважды - это хорошо.
При этом правда НЕ УМНЕЕТ.
Прикольно так как чел позорится...
Дуримар ,это в камеетах мордокниги все прочитано,зачем ты лепишь курс сегодня? Ты написал сколько тебе обошлось,со страховкой- то другой камент ,твой же.Ты когда тут будешь постить свои затраты в месяц без кондиционера,не забудь прибавить ихтамнет) свой ,затраты на топливо,по байкам даже, допустим ты с канистрАМИ с петрола своего в пути и так далее.Сказочник пля.Весели ! ))
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:51
Мизантроп! я понимаю, что тебе надо помочь свои потопающим ученикам, которым ты в личке рассылаешьь инструкции, чем очередной раз загадить Финансовый форум Украины.
Но здесь ветка о НЕДВИЖИМОСТИ. Гадить будешь вечером за углом дома на Позняках.
Лучше расскажи, чем закончилась попытка продать свою двушку, полученную бесплатно еще при живом Владимире Васильевиче Щербицком.
Куда инвестировал? Что получилось?
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akurt
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:06
akurt написав:
позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами
одного такого перця - недавно позбавили персональної форумної гілки.
Я сподіваюсь, що йому перекриють доступ і до цього ресурсу.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:06
akurt написав:Мизантроп
! я понимаю, что тебе надо помочь свои потопающим ученикам, которым ты в личке рассылаешьь инструкции, чем очередной раз загадить Финансовый форум Украины.
Но здесь ветка о НЕДВИЖИМОСТИ. Гадить будешь вечером за углом дома на Позняках.
Лучше расскажи, чем закончилась попытка продать свою двушку, полученную бесплатно еще при живом Владимире Васильевиче Щербицком.
Куда инвестировал? Что получилось?
исправь свои ошибки,распишу.
Ты снова мимо:сквозняки не мои,я в центре,сейчас за городом,ночью корка льда на воде была уже,баньку натопили,венчики свежие, всё прекрасно у нас.И Щербицкий был позже,первая хата от Лёни,почти лично) тщатильнее надо ,Витенька
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:09
akurt написав:
Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.
Его тоже жаба давит купить калькулятор.
Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления.
Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен
" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.
Общую сумму сервер Миграционной служба считает так:
- если подают Заявление на 1 год, то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар
- например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.
- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар
- например, на сегодня было бы 140х10,20=1428
лир.
При этом иностранец никак материально не страдает - все равно он "сливает" баксы, чтобы оплатить в кассе эту сумму - и "сливает" по текущему курсу...
Итак: три месяца назад это было бы 1100 лир, месяц назад может быть 1200... А сегодня было бы 1400...
Пока такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - многим будет жить хорошо и сытно: таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается
- перехватывают казахи и обещают помочь за деньги оформить ВНЖ.
Лох платит дважды - это хорошо. Казахи тоже кушать хотят.
Прикольно так, как чел позорится... ИнХвестАр...
Подоїли акурта.
Цікаво, він тут розказував, як просто отримати громадянство Туреччини за інвестиції в нерухомість.
Що на форумі фінанс одні ніщеброди тільки він д"Артарьян.
А насправді купив "для себе а не в оренду" дешеву халупу на 280 вулиці в якихось іпенях Анталії (як для Києва, то десь на ДРВЗ).
Чому досі без султанського підданства? Нема нікомунепотрібних $250К? Хіхі
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flyman
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