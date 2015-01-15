Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни. Его тоже жаба давит купить калькулятор. Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления. Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма. Общую сумму Миграционная служба считает так: - если подают Заявление на 1 год то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир. - если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 140х10,20=1428 лир.
Прка такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - лохи не переведутся. Таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается - перехватывают казахи и обещают помочь оформить ВНЖ. Лох платит дважды - это хорошо. При этом правда НЕ УМНЕЕТ. Прикольно так как чел позорится...
Дуримар ,это в камеетах мордокниги все прочитано,зачем ты лепишь курс сегодня? Ты написал сколько тебе обошлось,со страховкой- то другой камент ,твой же.Ты когда тут будешь постить свои затраты в месяц без кондиционера,не забудь прибавить ихтамнет) свой ,затраты на топливо,по байкам даже, допустим ты с канистрАМИ с петрола своего в пути и так далее.Сказочник пля.Весели ! ))
з камєнтов так люблять українціv турки ,що українці платять самий більший податок за оформлення виду на проживання
Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.
Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням: а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає". б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ. Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі... Не позорьтеся поруч із позорниками...
akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.
Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням: а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає". б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ. Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі... Не позорьтеся поруч із позорниками...
Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.
Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.
Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.
akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.
Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням: а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає". б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ. Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі... Не позорьтеся поруч із позорниками...
Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.
Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.
Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.
akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.
Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням: а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає". б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ. Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі... Не позорьтеся поруч із позорниками...
Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.
Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.
Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.
flyman написав:USDTRY рахунок 10:33 (3% девала за день) декому вже пора мити ноги і лягати спати (дивитися Нетфлікс)
Какое там спать... Там уже реальный нервный срыв...
akurt написав: Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix... Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі....
Профукать почти половину денег может только очень "талантливый турецкий инвестор". Там уже не до сна...