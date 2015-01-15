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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:19

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Из подворотни шпакивни в Позняках вылез опустившийся на дно социально-экономической жизни.
Его тоже жаба давит купить калькулятор.
Потому не догоняет, что сумма, которую люди платят за ВНЖ в Турции "плавающая" и завистит от курса лира/доллар НА МОМЕНТ подачи заявления.
Только нажал кнопку в он-лайн режиме: "Проверено, согласен" - сразу на первой странице заявления в разделе платежей появится сумма.
Общую сумму Миграционная служба считает так:
- если подают Заявление на 1 год то: (25$+(12-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 80х10,20=816 лир.
- если подают на 2 года, то (25$+(24-1)x5$)xкурс лира/доллар - например, на сегодня было бы 140х10,20=1428 лир.

Прка такие позорища Финансового форума Украины будут ползать под ногами - лохи не переведутся.
Таких лохов, которые не умеют считать и не знают, как оно вообще считается - перехватывают казахи и обещают помочь оформить ВНЖ.
Лох платит дважды - это хорошо.
При этом правда НЕ УМНЕЕТ.
Прикольно так как чел позорится...

Дуримар ,это в камеетах мордокниги все прочитано,зачем ты лепишь курс сегодня? Ты написал сколько тебе обошлось,со страховкой- то другой камент ,твой же.Ты когда тут будешь постить свои затраты в месяц без кондиционера,не забудь прибавить ихтамнет) свой ,затраты на топливо,по байкам даже, допустим ты с канистрАМИ с петрола своего в пути и так далее.Сказочник пля.Весели ! ))

з камєнтов
так люблять українціv турки ,що українці платять самий більший податок за оформлення виду на проживання
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:25

Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.

Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням:
а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає".
б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ.
Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі...
Не позорьтеся поруч із позорниками...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:31

  Мизантрóп написав:Ну пусть тешит))

Так, так! Най клоун - далі танцює гопака))))
  akurt написав:Хотя все зато наука: как нельзя и не надо быть лохом..

пан на власному прикладі учить)))

  akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.


п.Долярчик, який слухав нашого наставника-самозванця - вже мільйонер?
Він вже купив собі вілу в Анталії???
До речі, в Туреччині - приймаки теж є? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:54

  akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.

Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням:
а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає".
б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ.
Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі...
Не позорьтеся поруч із позорниками...

Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.

Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.

Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

USDTRY
рахунок 10:33 (3% девала за день)
декому вже пора мити ноги і лягати спати (дивитися Нетфлікс)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 лис, 2021 18:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02

Крылья тебе зачем?

  flyman написав:
  akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.

Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням:
а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає".
б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ.
Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі...
Не позорьтеся поруч із позорниками...

Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.

Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.

Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.

Из камента в тему флаю :lol:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:08

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Пане Флаймане - будете слухати невдаху Мизантропа - і самі станете невдахою.

Насправді - Ви ж не повинні позоритися незнанням:
а) НЕМАЄ "податку за оформлення...". НЕМАЄ від слова "немає".
б) українці входять в число 157 (сто п"ятдесят сім) країн світу, для яких встановлено ОДНАКОВЕ (ОД-НА-КО-ВЕ) МИТО за оформлення ВНП в Туреччині.

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЕ ПОРУЧ ІЗ ПОЗОРНИКАМИ.
Ну вони безграмотні, "нульові" - а Вам же ще в Португалію... чі то - на Балі...
Не позорьтеся поруч із позорниками...

Вдахо, не раз писав, що в мене можливостей більше, чим ти можеш подумати.

Португалія? Нема питань, ловкостом вжухххх, і вуаля, як біла людина можу замешкати на стільки часу, на скільки захочу.

Чи доцільно особисто мені це робити найближчим часом? Це вже інше питання.

Из камента в тему флаю :lol:
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Плюсанул,нетфликс нервно курит Камель палёный :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:30

  flyman написав:USDTRY
рахунок 10:33 (3% девала за день)
декому вже пора мити ноги і лягати спати (дивитися Нетфлікс)

Депозит в лірах до лютого 2022 - втратить 75% вартості.
Бідолаха, може не вистачити грошей на йогурт і солярку.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:36

  flyman написав:USDTRY
рахунок 10:33 (3% девала за день)
декому вже пора мити ноги і лягати спати (дивитися Нетфлікс)

Какое там спать...
Там уже реальный нервный срыв...

akurt написав:
Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix...
Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі....

Профукать почти половину денег может только очень
"талантливый турецкий инвестор".
Там уже не до сна...
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