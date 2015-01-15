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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:43

На арену цирку під назвою "Інвестуємо в нарухомість за кордоном" вийшов новий - на жаль безквартирний інвХвєстАр - правда із застарілою пісенькою про депозити акурта...
RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому.
Із старого глечика звідти черпав депозитну суміш вже Франт, Мизантроп, роберто... Флайман...
Ну, тобто всі невдахи по життю...
Справа в тому, що з цієї шайки-лейки частка ніколи в житті не чула слово "депозит" і тому вважать його якимось матерним. Лайкою. Соромом.
Частка мала справу з гівнобанками: Дельта-банком та ВАБ-банком, де втратили все нахом"ячене...

Для Вас особисто застарілое прокисше навіть якось соромно...
Вас підвели суттєвою дезою в приватному повідомленні - тобто вас рахують за лоха.
Ви ж себе позицініювали як буцім-то "знаний фахівець з ВВП" там, або в Золотих запасах країн світу....
І раптом - труси акурта, ой, помилився, тобто депозити; труси існують - депозити - ні.
Не солідно...
Проштрафилися... Опускаєтеся на дно... там тільки дно: подивиться на танцюристів вище...

Щоби Ви вночі спали спокійно: в мене немає депозитів. Труси є. Фото вишлю під запит.

Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.
Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
akurt
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