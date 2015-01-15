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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:43

RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому.
Із старого глечика звідти черпав депозитну суміш вже Франт, Мизантроп, роберто... Флайман...
Справа в тому, що з цього гуртка вдалих інХвЄстАрів частка мала справу з гівнобанками: Дельта-банком та ВАБ-банком, де втратили все нахом"ячене...

Для Вас особисто застарілое прокисше навіть якось соромно...
Проштрафилися... Опускаєтеся на дно... там тільки дно: подивиться на танцюристів вище...
Щоби Ви вночі спали спокійно: в мене немає депозитів. Труси є. Фото вишлю під запит.

Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.
Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:39

  akurt написав:RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.
Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?

Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal.
Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся
с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика.
Не бутылку, и не две, а ящик!
Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы
на месяц, все равно с тебя взять нечего...
Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51

  RTC12 написав:
  akurt написав:RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.
Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?

Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal.
Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся
с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика.
Не бутылку, и не две, а ящик!
Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы
на месяц, все равно с тебя взять нечего...
Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....

Заметано) акурк никогда не ошибался ©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:20

RTC12 - 600 (шестьсот) постов в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ. Из них 565 (!!!) - с февраля 2021 как раз с того момента когда чуток ошибся с недвижимостью... Это бывает...
Классный специалист, который не имеет никакого отношения к недвижимости и вообще к недвижимости за границей.
НО НЕ МЫ ВИНОВАТЫ В ТВОИХ ОШИБКАХ. Ты ошибся. Тогда в январе - феврале 2021 еще можно было исправить. Твои заработанные деньги еще чего-то стоили. Ты убедился, что на сегодня заработанные тобой трудом в РФ деньги уже ничего не стоят.
Ты не тех людей слушал. И я лично тебе об этом говорил: НЕ ТЕХ СЛУШАЕШЬ.
В январе-феврале 2021 - когда надо было действовать быстро и решительно, и купить всего за 215000 лир - тогда кажется 38 000 долларов готовую под ключ квартиру за границей - ты зациклился на том, какой цвет должен быть у Прайс-листа Застройщика, дадут ли тебе ВНЖ в Турции, учитывая непогашенную судимость... Можно ли ВНЖ продолжать (можно)... СтОит ли ехать на скоростном (!!!) трамвае к пляжу целых 8 км... СтОит: я так говорил: стОит! От твоего дома к пляжу идет скоростная трасса - 3 полосы в каждом направлении и посредине - новейшая "с иголочки" линия скоростного трамвая, который подвозит ну прямо к пляжу! Ну прямо к пляжу!!!!
Не понравилось? Сейчас те квартиры уже не купишь... Умные люди раскупили и 1+1, и 2+1, и 3+1 - кажется, месяц назад были еще остатки 4+1... наверное уж нет...
Теперь остался без недвижимости...
И кто виноват? akurt - который тебе добра желал с советами и мыслями на этом форуме? Точно он виноват? Не ты ли сам? Не та компания, с которой ты спутался?

У меня сейчас нет Chivas Regal - но есть Grant's.
Рад что разбираешься в хороших напитках.

Тебе не нравится, что я даю точную выверенную инфу о недвиге?
НЕ ВОПРОС: ДАВАЙ, ПИШИ, СЛУШАЕМ, ВНИМАЕМ! Черпаем опыт, мысли: где, в какой стране, что и как... по какой цене и что именно...
Начинай:
Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?
akurt
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  #<1 ... 380381382383
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