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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:43
RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому.
Із старого глечика звідти черпав депозитну суміш вже Франт, Мизантроп, роберто... Флайман...
Справа в тому, що з цього гуртка вдалих інХвЄстАрів частка мала справу з гівнобанками: Дельта-банком та ВАБ-банком, де втратили все нахом"ячене...
Для Вас особисто застарілое прокисше навіть якось соромно...
Проштрафилися... Опускаєтеся на дно... там тільки дно: подивиться на танцюристів вище...
Щоби Ви вночі спали спокійно: в мене немає депозитів. Труси є. Фото вишлю під запит.
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.
Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
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akurt
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:39
akurt написав:RTC12
- ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России. Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal.
Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся
с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика.
Не бутылку, и не две, а ящик!
Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы
на месяц, все равно с тебя взять нечего...
Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....
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RTC12
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51
RTC12 написав: akurt написав:RTC12
- ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России. Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal.
Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся
с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика.
Не бутылку, и не две, а ящик!
Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы
на месяц, все равно с тебя взять нечего...
Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....
Заметано) акурк никогда не ошибался ©
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:20
RTC12 - 600 (шестьсот) постов в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ. Из них 565 (!!!) - с февраля 2021 как раз с того момента когда чуток ошибся с недвижимостью... Это бывает...
Классный специалист, который не имеет никакого отношения к недвижимости и вообще к недвижимости за границей.
НО НЕ МЫ ВИНОВАТЫ В ТВОИХ ОШИБКАХ. Ты ошибся. Тогда в январе - феврале 2021 еще можно было исправить. Твои заработанные деньги еще чего-то стоили. Ты убедился, что на сегодня заработанные тобой трудом в РФ деньги уже ничего не стоят.
Ты не тех людей слушал. И я лично тебе об этом говорил: НЕ ТЕХ СЛУШАЕШЬ.
В январе-феврале 2021 - когда надо было действовать быстро и решительно, и купить всего за 215000 лир - тогда кажется 38 000 долларов готовую под ключ квартиру за границей - ты зациклился на том, какой цвет должен быть у Прайс-листа Застройщика, дадут ли тебе ВНЖ в Турции, учитывая непогашенную судимость... Можно ли ВНЖ продолжать (можно)... СтОит ли ехать на скоростном (!!!) трамвае к пляжу целых 8 км... СтОит: я так говорил: стОит! От твоего дома к пляжу идет скоростная трасса - 3 полосы в каждом направлении и посредине - новейшая "с иголочки" линия скоростного трамвая, который подвозит ну прямо к пляжу! Ну прямо к пляжу!!!!
Не понравилось? Сейчас те квартиры уже не купишь... Умные люди раскупили и 1+1, и 2+1, и 3+1 - кажется, месяц назад были еще остатки 4+1... наверное уж нет...
Теперь остался без недвижимости...
И кто виноват? akurt - который тебе добра желал с советами и мыслями на этом форуме? Точно он виноват? Не ты ли сам? Не та компания, с которой ты спутался?
У меня сейчас нет Chivas Regal - но есть Grant's.
Рад что разбираешься в хороших напитках.
Тебе не нравится, что я даю точную выверенную инфу о недвиге?
НЕ ВОПРОС: ДАВАЙ, ПИШИ, СЛУШАЕМ, ВНИМАЕМ! Черпаем опыт, мысли: где, в какой стране, что и как... по какой цене и что именно...
Начинай:
Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?
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akurt
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