Додано: Вів 16 лис, 2021 21:20

RTC12 - 600 (шестьсот) постов в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ. Из них 565 (!!!) - с февраля 2021 как раз с того момента когда чуток ошибся с недвижимостью... Это бывает...

Классный специалист, который не имеет никакого отношения к недвижимости и вообще к недвижимости за границей.

НО НЕ МЫ ВИНОВАТЫ В ТВОИХ ОШИБКАХ. Ты ошибся. Тогда в январе - феврале 2021 еще можно было исправить. Твои заработанные деньги еще чего-то стоили. Ты убедился, что на сегодня заработанные тобой трудом в РФ деньги уже ничего не стоят.

Ты не тех людей слушал. И я лично тебе об этом говорил: НЕ ТЕХ СЛУШАЕШЬ.

В январе-феврале 2021 - когда надо было действовать быстро и решительно, и купить всего за 215000 лир - тогда кажется 38 000 долларов готовую под ключ квартиру за границей - ты зациклился на том, какой цвет должен быть у Прайс-листа Застройщика, дадут ли тебе ВНЖ в Турции, учитывая непогашенную судимость... Можно ли ВНЖ продолжать (можно)... СтОит ли ехать на скоростном (!!!) трамвае к пляжу целых 8 км... СтОит: я так говорил: стОит! От твоего дома к пляжу идет скоростная трасса - 3 полосы в каждом направлении и посредине - новейшая "с иголочки" линия скоростного трамвая, который подвозит ну прямо к пляжу! Ну прямо к пляжу!!!!

Не понравилось? Сейчас те квартиры уже не купишь... Умные люди раскупили и 1+1, и 2+1, и 3+1 - кажется, месяц назад были еще остатки 4+1... наверное уж нет...

Теперь остался без недвижимости...

И кто виноват? akurt - который тебе добра желал с советами и мыслями на этом форуме? Точно он виноват? Не ты ли сам? Не та компания, с которой ты спутался?



У меня сейчас нет Chivas Regal - но есть Grant's.

Рад что разбираешься в хороших напитках.



Тебе не нравится, что я даю точную выверенную инфу о недвиге?

НЕ ВОПРОС: ДАВАЙ, ПИШИ, СЛУШАЕМ, ВНИМАЕМ! Черпаем опыт, мысли: где, в какой стране, что и как... по какой цене и что именно...

Начинай:

Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?