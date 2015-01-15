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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51
RTC12 написав: akurt написав:RTC12
- ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....
Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России. Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...
Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal.
Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся
с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика.
Не бутылку, и не две, а ящик!
Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы
на месяц, все равно с тебя взять нечего...
Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....
Заметано) акурк никогда не ошибался ©
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:20
RTC12 - 600 (шестьсот) постов в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ. Из них 565 (!!!) - с февраля 2021 как раз с того момента когда чуток ошибся с недвижимостью... Это бывает...
Тебе не нравится, что я даю точную выверенную инфу о недвиге?
НЕ ВОПРОС: ДАВАЙ, ПИШИ, СЛУШАЕМ, ВНИМАЕМ! Черпаем опыт, мысли: где, в какой стране, что и как... по какой цене, и что именно...
Начинай:
Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:26
Еврозона дешевшає в гривні - Євро до долара вже 1.13 камнем вниз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:46
akurt написав:
Пане change_pm
- так налякаєте людей, що не будуть вкладати викопане з попід груші у Китай...
Щодо ваших вчора побоювать з приводу краху США:
change_pm написав:
Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.
Cьогодні говорив з приятелями з Сан Францисько: підтвердили інфляцію - яка озвучувалася на деяких сайтах - можливо й дійсно в 31%.
Осoбливо помітно по ціні на пальне: бензин вже більше за 5 доларів за галон - або 5/3,785=1,32$ за 1 літр.
Висновок: в США - не їдемо!
Для порівнняння:
- пальне в Туреччині - 1 літр бензину А95 від 8,07 до 8,38 (Shell) ліри pа 1 літр або 8,07/10,18=0,79$ за 1 літр.
В гривнях: 0,79х26,39=20,84
гривні за 1 літр.
Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
По данным портала AAA, в среднем по стране цена галлона бензина к 8 ноября выросла до $3,42 (один галлон — 3,78 л, то есть цена литра бензина составила примерно 90 центов). Год назад цена галлона бензина была в полтора раза меньше, $2,11. Установившиеся цены поставили рекорд с сентября 2014 года.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:54
akurt написав:
Начинай:
Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?
Ты условия принимаешь, или как обычно, задним ходом и в кусты?
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RTC12
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