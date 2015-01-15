akurt написав:

Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье...

- ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому....Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России.Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?