Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:RTC12 - ваш кисіль скис ще пару-трійку місяців тому.... Розкажіть краще про свої депозити в Сбербанке России. Как вы так лоханулись, что потеряли 30% заработанного в 2017-2020 в Подмосковье... Почему не инвестировали в квартиру в Одинцово?
Кисель не употребляю. А вот виски иногда пью. Предпочитаю Chivas Regal. Поэтому есть предложение. Если ты докажешь где, когда, и как я лоханулся с депозитами, тем более в РФ, я тебе отправлю ящик чивасика. Не бутылку, и не две, а ящик! Отниму от себя любимого. Если не докажешь, то свалишь с этой ветки хотя бы на месяц, все равно с тебя взять нечего... Думаю неделю на изыскание доказательств тебе хватит....
RTC12 - 600 (шестьсот) постов в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ. Из них 565 (!!!) - с февраля 2021 как раз с того момента когда чуток ошибся с недвижимостью... Это бывает... Тебе не нравится, что я даю точную выверенную инфу о недвиге? НЕ ВОПРОС: ДАВАЙ, ПИШИ, СЛУШАЕМ, ВНИМАЕМ! Черпаем опыт, мысли: где, в какой стране, что и как... по какой цене, и что именно... Начинай: Почему не купил квартиру в Одинцово? Только ли потому, что депозит в Сбербанке России обесценился на 30%, или были другие причины?
akurt написав:Пане change_pm - так налякаєте людей, що не будуть вкладати викопане з попід груші у Китай... Щодо ваших вчора побоювать з приводу краху США:
change_pm написав:Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.
Cьогодні говорив з приятелями з Сан Францисько: підтвердили інфляцію - яка озвучувалася на деяких сайтах - можливо й дійсно в 31%. Осoбливо помітно по ціні на пальне: бензин вже більше за 5 доларів за галон - або 5/3,785=1,32$ за 1 літр. Висновок: в США - не їдемо!
Для порівнняння: - пальне в Туреччині - 1 літр бензину А95 від 8,07 до 8,38 (Shell) ліри pа 1 літр або 8,07/10,18=0,79$ за 1 літр. В гривнях: 0,79х26,39=20,84 гривні за 1 літр. Ціна на бензин в Туреччині, яка НЕ видобуває нафту - все імпорт - нижча, ніж в США, майже в 2 рази, нижча ніж в Україні майже в 1,6 (!!!) рази.
По данным портала AAA, в среднем по стране цена галлона бензина к 8 ноября выросла до $3,42 (один галлон — 3,78 л, то есть цена литра бензина составила примерно 90 центов). Год назад цена галлона бензина была в полтора раза меньше, $2,11. Установившиеся цены поставили рекорд с сентября 2014 года.
Дуже приємно, що пан Флайман нас інформує про курс ліра/долар - це допомагає форумчанам зрозуміти, де та як треба було правильно інвестувати.
Берем в руки калькулятор: - ліра/долар на цю мить 10,4290; - гривня/долар на цю мить 26,50; - гривіня/ліра на цю мить: 26,50/10,42=2,54.
Тепер робимо неймовірне - те, що ні пан Флайман, ні інші супер ІнХвЄстАри ніколи не роблять - ідемо по вулиці та дивимося по боках: - бензин А95 8,07 ліри за літр (на АЗС Britush Petroleum та Shell дорожче - 8,38): 20,50 гривні за 1 літр. - ДП 8,14 ліри за літр: 20,67 гривні за 1 літр. - газ для авто - дорожчав з понеділка - 6,80 ліри за 1 літр або 17,27 гривні за 1 літр.
- батон білий 2 ліри або 5 гривень. - паляниця хліба з печі 5 лір або 12,70 гривні. - цукор-пісок - 5 лір кг або 12,70 гривні. - яловичина м’якоть - від 55 лір за кг - або від 139,70 гривні за 1 кг. - баранина - шия - 52 ліри кг або 132 гривні кг. - риба Сібас або Дорадо - від 37 лір кг або від 100 гривень кг. - риба Хамса (Анчоуси) - 10 лір кг або 54,20 гривень кг. - риба Барабулька (Султанка) - від 39 лір кг або від 100 гривень кг. - лосось стейки - від 94 лір кг або від 238 гривень кг. - молоко жирність 3,2% - приблизно 5 лір за 1 літр (не за 0,87 літра, а за 1 літр): 12,7 гривні. - сири м"які та тверді - від 30 до 85 лір кг - то від 75 до 220 гривень кг. - олія соняшникова - 18 лір за 1 літр (була по 15 лір): 45,70 гривні за 1 літр, а не за пляшку в 870 мл. - олія оливкова - від 26 лір літр - то від 66 гривень за 1 літр. - масло вершкове - молочний жир 82,5% - 44 ліри за 1 кг або в перерахунку на звичну нам пачку: 22,35 гривні пачка вершкового масла. - курка тушка - 15 лір кг або 38,10 гривні за 1 кг (якість курки така, що з неї получається бульйон). - вироби з курки: крильця та філе: від 19 до 25 лір кг або від 48,26 гривні кіло. - печінка куряча - 10 лір кг або 25,40 гривні кіло. - пляшка мінеральної води в 1 літр - 1 ліра або 2,54 гривні. - пляшка мінеральної води pH=8,22 - 5 літрів - 3,5 ліри або 8,90 гривні за 5 літрів; - баклажка мінеральної води в 18,9 літра - 14 лір або 35,60 гривні. - пиво: від 14 лір пляшка - від 35,60 гривні. - вино типу «шампанське» "Брют" - класична технологія природного бродіння - 51 ліра або 129,50 гривні. - віскі Шотландія - в асортименті - 155-165 лір за 0,7 або від 393 гривні за пляшку в 0,7 літра. - цигарки найдорожчі - 17 лір (дорожчали, були по 16 лір): 43,20 гривні. ЦЕ НАЙДОРОЖЧІ. - зелень до столу - від 1,5 ліри пучок - то від 3,80 гривні. - овочі - картполя морква капуста - навіть ціну не питаю - все по 1-3-4 ліри кг або 2,54-10 гривень кіло. - мандарини, помаранчі, гранати, яблука, груші, грейпфрути - все по 4 гривні - 10 гривень кіло. - полуниця - 15 гривень - 38,20 гривень кіло. - перекус/обід в кафе - від 10 до 32 лір або від 25 до 80 гривень за людину. - перша страва в кафе 12-14 лір або 31-33 гривні. - чай в кафе/ресторації 1,5 ліри або 3,80 гривні. - тістеччко до кави - 15 лір - 38 гривень. - кава в кафе/ресторації - від 5 лір - від 10,70 гривні. - дитяча суміш "Малютка" - таке лайно не продається.
- квартплата - 100 лір на місяць або 254 гривні. - тариф на природний газ: 1,48 ліри за 1 куб м або 3,76 (ТРИ ГРИВНІ СІМДЕСЯТ ШІСТЬ КОПІЙОК) за 1 куб. м. - тариф на водопостачання та водовідведення: 5 лір за 1 куб. м водопостачання та водовідведення або 12,70 гривні за 1 куб.м. - тариф на вивезення сміття - незалежно від мешканців та квартири - 2 ліри на місяць або 5,08 гривні. - проїзд в міському транспорті - 4,10 ліри за поїздку з правом пересадки на протязі 1 години - 10,16 гривні. - інтернет та домашній телефон - 120 лір (подорожчав, було 107 лір) - 305 гривень. - підйом на фунікульорі в гори на видовий майданчик над Анталією - 20 лір або 50,80 гривні туди і назад. - парковка авто на Набережній і на пляжах в будь-якому місці - парковка вздовж набережної розмірами більше за 10 км з трьома додатковими майданчиками на 100-200 автівок - безкоштовно. - парковка авто на території практично всього міста на будь-якій вулиці - безкоштовно. - парковка авто в історичному центрі за стінами античної фортеці або поруч із стінами фортеці - 15 - 20 лір - 38 гривень за 2-3 години. - парковка авто поблизу Податкової інспекції - 15 хвилин безкоштовно, більше - 1 ліра за кожні 15 хвилин або 2,54 гривні за кожні 15 хвилин. - парковка авто в аеропорту - 20 лір або 50,80 гривні за 1 добу з безкоштовним підвезенням до перону та з трансфером з перону. - номер на двох в готелі в історичному центра Калечії у відновлених/реконструйованих будинках 14-17 сторічч - 200 лір або 508 гривень. - екскурсія на весь день з 6-00 до 21-00 з трансфером, сніданком, перекусом з відвідуванням Лікійської стежини та фортеці в районі Демре - маршрут 10-12 км - 130 лір або 330 гривень. - ввезення авто української реєстрації - без розмитнення та жодних платежів (на 2 роки). - Поліс медичного страхування іноземця на ОДИН рік - від 175 лір (від 445 гривень) до 715 лір (1820 гривень). - Стоматологія: без лікування глибокого карієса - від 100 лір - від 254 гривні, лікування карієса - від 200 лір - від 510 гривень. Імпланти - від 400 доларів. - Оформлення ВНП за фактом володіня квартирою або її орендою - 80 доларів за 1 рік+плата за картку ВНП 11$. Термін прийняття рішення - від 5 до 15 діб. - Податок на нерухомість - такі копійки, що навіть не пам"ятаю - припустимо 150 лір або 400 гривень на рік; - Поліс страхування кваратири від катаклізмів - 65 лір на рік або 165 гривень на рік.
Пане Флаймане! Дякую за Ваш моніторинг того, що дає можливість форумчанам прогнозувати правильність здійснених або майбутніх інвестиції в нерухомість!
Бажаю усіпхів форумчанам в царині інвестицій в закордонну нерухомість!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лис, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Пане akurt, підкажіть декілька речей по Анталії: - як там із ночними клубами взагалі та взимку особливо? Бо місто велике, а клубів щось не бачив там - може не там шукав. - щодо розміру Анталії згідно Вікіпедії https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antalya населення саме міста Анталії складає 1.3 млн. осіб, а в агломерації справді живе 2.5 млн. (але це місто із супутниками) - дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі. - Чи взагалі які непогані турецькі вина є (бо вони взагалі-то не дуже), та де їх купити в Анталії?