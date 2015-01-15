Додано: Сер 17 лис, 2021 08:16

Дуже приємно, що пан Флайман нас інформує про курс ліра/долар -Берем в руки калькулятор:- ліра/долар на цю мить 10,4290;- гривня/долар на цю мить 26,50;Тепер робимо неймовірне - те, що ні пан Флайман, ні інші супер ІнХвЄстАри ніколи не роблять - ідемо по вулиці та дивимося по боках:8,07 ліри за літр (на АЗС Britush Petroleum та Shell дорожче - 8,38):- ДП 8,14 ліри за літр:гривні за 1 літр.- газ для авто - дорожчав з понеділка - 6,80 ліри за 1 літр абогривні за 1 літр.- батон білий 2 ліри або 5 гривень.- паляниця хліба з печі 5 лір або 12,70 гривні.- цукор-пісок - 5 лір кг або 12,70 гривні.- яловичина м’якоть - від 55 лір за кг - або від 139,70 гривні за 1 кг.- баранина - шия - 52 ліри кг або 132 гривні кг.- риба Сібас або Дорадо - від 37 лір кг або від 100 гривень кг.- риба Хамса (Анчоуси) - 10 лір кг або 54,20 гривень кг.- риба Барабулька (Султанка) - від 39 лір кг або від 100 гривень кг.- лосось стейки - від 94 лір кг або від 238 гривень кг.- молоко жирність 3,2% - приблизно 5 лір за 1 літр (не за 0,87 літра, а за 1 літр): 12,7 гривні.- сири м"які та тверді - від 30 до 85 лір кг - то від 75 до 220 гривень кг.- олія соняшникова - 18 лір за 1 літр (була по 15 лір): 45,70 гривні за 1 літр, а не за пляшку в 870 мл.- олія- від 26 лір літр - то від 66 гривень за 1 літр.- масло вершкове - молочний жир 82,5% - 44 ліри за 1 кг або в перерахунку на звичну нам пачку:тушка - 15 лір кг абогривні за 1 кг (якість курки така, що з неї получається бульйон).- вироби з курки: крильця та філе: від 19 до 25 лір кг або від 48,26 гривні кіло.- печінка куряча - 10 лір кг або 25,40 гривні кіло.- пляшка мінеральної води в 1 літр - 1 ліра або 2,54 гривні.- пляшка мінеральної води pH=8,22 - 5 літрів - 3,5 ліри або 8,90 гривні за 5 літрів;- баклажка мінеральної води в 18,9 літра - 14 лір або 35,60 гривні.- пиво: від 14 лір пляшка - від 35,60 гривні.- вино типу «шампанське» "Брют" - класична технологія природного бродіння - 51 ліра або 129,50 гривні.- віскі Шотландія - в асортименті - 155-165 лір за 0,7 або від 393 гривні за пляшку в 0,7 літра.- цигарки найдорожчі - 17 лір (дорожчали, були по 16 лір): 43,20 гривні. ЦЕ НАЙДОРОЖЧІ.- зелень до столу - від 1,5 ліри пучок - то від 3,80 гривні.- овочі - картполя морква капуста - навіть ціну не питаю - все по 1-3-4 ліри кг або 2,54-10 гривень кіло.- мандарини, помаранчі, гранати, яблука, груші, грейпфрути - все по 4 гривні - 10 гривень кіло.- полуниця - 15 гривень - 38,20 гривень кіло.- перекус/обід в кафе - від 10 до 32 лір або від 25 до 80 гривень за людину.- перша страва в кафе 12-14 лір або 31-33 гривні.- чай в кафе/ресторації 1,5 ліри або 3,80 гривні.- тістеччко до кави - 15 лір - 38 гривень.- кава в кафе/ресторації - від 5 лір - від 10,70 гривні.- дитяча суміш "Малютка" - таке лайно не продається.- квартплата - 100 лір на місяць абогривні.- тариф на природний газ: 1,48 ліри за 1 куб м або(ТРИ ГРИВНІ СІМДЕСЯТ ШІСТЬ КОПІЙОК)- тариф на водопостачання та водовідведення: 5 лір за 1 куб. м водопостачання та водовідведення абогривні за 1 куб.м.- тариф на вивезення сміття - незалежно від мешканців та квартири - 2 ліри на місяць абогривні.- проїзд в міському транспорті - 4,10 ліри за поїздку з правом пересадки на протязі 1 години -гривні.- інтернет та домашній телефон - 120 лір (подорожчав, було 107 лір) - 305 гривень.- підйом на фунікульорі в гори на видовий майданчик над Анталією - 20 лір або 50,80 гривні туди і назад.- парковка авто на Набережній і на пляжах в будь-якому місці - парковка вздовж набережної розмірами більше за 10 км з трьома додатковими майданчиками на 100-200 автівок - безкоштовно.- парковка авто на території практично всього міста на будь-якій вулиці - безкоштовно.- парковка авто в історичному центрі за стінами античної фортеці або поруч із стінами фортеці - 15 - 20 лір - 38 гривень за 2-3 години.- парковка авто поблизу Податкової інспекції - 15 хвилин безкоштовно, більше - 1 ліра за кожні 15 хвилин або 2,54 гривні за кожні 15 хвилин.- парковка авто в аеропорту - 20 лір або 50,80 гривні за 1 добу з безкоштовним підвезенням до перону та з трансфером з перону.- номер на двох в готелі в історичному центра Калечії у відновлених/реконструйованих будинках 14-17 сторічч - 200 лір або 508 гривень.- екскурсія на весь день з 6-00 до 21-00 з трансфером, сніданком, перекусом з відвідуванням Лікійської стежини та фортеці в районі Демре - маршрут 10-12 км - 130 лір або 330 гривень.- ввезення авто української реєстрації - без розмитнення та жодних платежів (на 2 роки).- Поліс медичного страхування іноземця на ОДИН рік - від 175 лір (від 445 гривень) до 715 лір (1820 гривень).- Стоматологія: без лікування глибокого карієса - від 100 лір - від 254 гривні, лікування карієса - від 200 лір - від 510 гривень. Імпланти - від 400 доларів.- Оформлення ВНП за фактом володіня квартирою або її орендою - 80 доларів за 1 рік+плата за картку ВНП 11$. Термін прийняття рішення - від 5 до 15 діб.- Податок на нерухомість - такі копійки, що навіть не пам"ятаю - припустимо 150 лір або 400 гривень на рік;- Поліс страхування кваратири від катаклізмів - 65 лір на рік або 165 гривень на рік.Пане Флаймане! Дякую за Ваш моніторинг того, що дає можливість форумчанам прогнозувати правильність здійснених або майбутніх інвестиції в нерухомість!