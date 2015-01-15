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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:10

  RTC12 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Еврозона дешевшає в гривні - Євро до долара вже 1.13 камнем вниз.

USD/TRY 10.3935 на ранок.
хтось погано спав, рахуючи збитки на ліровому депозиті,
але нерухомість в Анталії за ніч подорожчала (в лірах, не єврах же), сьогодні взнаєм

Цього тижня у них буде засідання Нац.Банку.
За вказівкою великого Ердо, знову боротимуться з інфляцією шляхом зниження ставки. Відповідно ліра полетить ще нижче.
У всьому світі вже сміються з «мудрого» економічного деспотизму.
Маразм міцніє.

Акурт пише, що все О.К.
Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:17

  fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі

Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама.
Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23

  flyman написав:Акурт пише, що все О.К.
Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).


Маєте рацію. Все ОК. Xекают на четвер - очікується зниження ставик рефінаснуання, тобто карнавал справжній буде... Печера Аладдіна!

Пане Флаймне, а щодо Вашої ретельної уваги уваги до тОго, чого Ви ніколи в житті не бачили, чого ніколи в житті не тримали, не тримаєте і до 30 травня 2042 року не будете ні бачити, ни тримати: курсу ліра/долар:
ось якби раптом гривня/долар стали б не 26,30, а - скажімо - 36,30 - ви б дитячу суміш "Малятко", якою харчуєтеся, купували б упаковками, паками, піддонами чи так само б голодували?
akurt
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