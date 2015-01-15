Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23

flyman написав: Акурт пише, що все О.К.

Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели). Акурт пише, що все О.К.(поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).

зниження

Потирають руки від задоволення та заплющують очі від насолоди...

Супер:Маєте рацію. Все ОК. Чекають на четвер - очікуєтьсяставки рефінансування, тобто карнавал справжній буде... Печера Аладдіна! Гуляють всі! Навкруги все даром або безкоштовно!Найприємніше для українців - моїх приятелів - обіцяють 1 грудня видати ключі від нової квартири - будуть купувати побутову техніку - холодильник Samsung на 620 (!!!) літрів, пральну машину та посудомийну - теж від Самсунг.Буває в житті щастя! Трохи поспішили з меблями - купили в картиру 2+1 вже на 1000 доларів, але там інакше не можна було б: або брати виставковий зразок з вітрини (не хотіли), або поки зроблять на фабриці саме те, що сподобалося і з тканинами - як хотіли... Вже все готове - стоїть на складі - магазин чекає команду - відразу доставка в квартиру (безкоштовно) та збирання (безкоштовно)...Взяли ось такі меблі - цікаво, що у зв"язку із зростанням курсу долараВ 50%. У зв"язку із підвищенням курсу долара. Нижче на сторінці так і написано: акція - на всі меблі - ЗНИЖКА в 50%...Ціни можете глянути окремо за дивани та крісла або ЗА КОМПЛЕКТ в нижній частині сторінки...Ключі обіцяли на 15 листопада - трохи затримують... Але пашуть працівники як чорти - багато роботи по ландшафтному дизайну комплекса... Там же і фонтани, і пальми, і басейни, і газони, і кущі...Головне мудро інвестувати!!! Ну, тут не всім дано... Є ті - навіть на цьому форумі - що думають не головОМ, а ногОМ. Ті залишилися голі, босі але дуже - жест двома пальцями у вигляді букви- на кожній руці - зараз жести - модна "штучка" - дуже мудрі...Да... і так буває...