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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:10

  RTC12 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Еврозона дешевшає в гривні - Євро до долара вже 1.13 камнем вниз.

USD/TRY 10.3935 на ранок.
хтось погано спав, рахуючи збитки на ліровому депозиті,
але нерухомість в Анталії за ніч подорожчала (в лірах, не єврах же), сьогодні взнаєм

Цього тижня у них буде засідання Нац.Банку.
За вказівкою великого Ердо, знову боротимуться з інфляцією шляхом зниження ставки. Відповідно ліра полетить ще нижче.
У всьому світі вже сміються з «мудрого» економічного деспотизму.
Маразм міцніє.

Акурт пише, що все О.К.
Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:17

  fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі

Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама.
Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23

  flyman написав:Акурт пише, що все О.К.
Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).

Супер: "Я вірю, бо він ніколи не помиляється"

Маєте рацію. Все ОК. Чекають на четвер - очікується зниження ставки рефінансування, тобто карнавал справжній буде... Печера Аладдіна! Гуляють всі! Навкруги все даром або безкоштовно!
Найприємніше для українців - моїх приятелів - обіцяють 1 грудня видати ключі від нової квартири - будуть купувати побутову техніку - холодильник Samsung на 620 (!!!) літрів, пральну машину та посудомийну - теж від Самсунг. Потирають руки від задоволення та заплющують очі від насолоди...
Буває в житті щастя! Трохи поспішили з меблями - купили в картиру 2+1 вже на 1000 доларів, але там інакше не можна було б: або брати виставковий зразок з вітрини (не хотіли), або поки зроблять на фабриці саме те, що сподобалося і з тканинами - як хотіли... Вже все готове - стоїть на складі - магазин чекає команду - відразу доставка в квартиру (безкоштовно) та збирання (безкоштовно)...
Взяли ось такі меблі - цікаво, що у зв"язку із зростанням курсу долара знижка на меблі 50%.
Знижка. В 50%. У зв"язку із підвищенням курсу долара. Нижче на сторінці так і написано: акція - на всі меблі - ЗНИЖКА в 50%...
Ціни можете глянути окремо за дивани та крісла або ЗА КОМПЛЕКТ в нижній частині сторінки...
https://www.enzahome.com.tr/Koltuk-Taki ... tuk-Takimi
Ключі обіцяли на 15 листопада - трохи затримують... Але пашуть працівники як чорти - багато роботи по ландшафтному дизайну комплекса... Там же і фонтани, і пальми, і басейни, і газони, і кущі...

Головне мудро інвестувати!!! Ну, тут не всім дано... Є ті - навіть на цьому форумі - що думають не головОМ, а ногОМ. Ті залишилися голі, босі але дуже - жест двома пальцями у вигляді букви V - на кожній руці - зараз жести - модна "штучка" - дуже мудрі...
Да... і так буває...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:22

  akurt написав:
  fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі

Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама.
Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.


Дякую вам, тепер алкогольні потреби закриті :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:08

  akurt написав:- віскі Chivas regal - великий асортимент - від 198 до... здається і по 400 лір є - то від 17 євро.

Отправлю тебе бесплатно. Целый ящик. Оригинал.
Выбирай какое. Будешь пить пока не посинеешь....
Но с условием которое я предложил выше....

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Ну что, гусар?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:09

  RTC12 написав:
  akurt написав:- віскі Chivas regal - великий асортимент - від 198 до... здається і по 400 лір є - то від 17 євро.

Отправлю тебе бесплатно. Целый ящик. Оригинал.
Выбирай какое. Будешь пить пока не посинеешь....
Но с условием которое я предложил выше....

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Ну что, гусар?

Заднюю даст,снова не ошибётся) адрес для отправки есть :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:23

ой що коїцця

USDTRY 10.50

там ще банки не штурмують депозитчики?
flyman
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  #<1 ... 380381382383
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