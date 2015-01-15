Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Еврозона дешевшає в гривні - Євро до долара вже 1.13 камнем вниз.
USD/TRY 10.3935 на ранок. хтось погано спав, рахуючи збитки на ліровому депозиті, але нерухомість в Анталії за ніч подорожчала (в лірах, не єврах же), сьогодні взнаєм
Цього тижня у них буде засідання Нац.Банку. За вказівкою великого Ердо, знову боротимуться з інфляцією шляхом зниження ставки. Відповідно ліра полетить ще нижче. У всьому світі вже сміються з «мудрого» економічного деспотизму. Маразм міцніє.
Акурт пише, що все О.К. Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі
Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама. Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.
flyman написав:Акурт пише, що все О.К. Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
Супер: "Я вірю, бо він ніколи не помиляється"
Маєте рацію. Все ОК. Чекають на четвер - очікується зниження ставки рефінансування, тобто карнавал справжній буде... Печера Аладдіна! Гуляють всі! Навкруги все даром або безкоштовно! Найприємніше для українців - моїх приятелів - обіцяють 1 грудня видати ключі від нової квартири - будуть купувати побутову техніку - холодильник Samsung на 620 (!!!) літрів, пральну машину та посудомийну - теж від Самсунг. Потирають руки від задоволення та заплющують очі від насолоди... Буває в житті щастя! Трохи поспішили з меблями - купили в картиру 2+1 вже на 1000 доларів, але там інакше не можна було б: або брати виставковий зразок з вітрини (не хотіли), або поки зроблять на фабриці саме те, що сподобалося і з тканинами - як хотіли... Вже все готове - стоїть на складі - магазин чекає команду - відразу доставка в квартиру (безкоштовно) та збирання (безкоштовно)... Взяли ось такі меблі - цікаво, що у зв"язку із зростанням курсу долара знижка на меблі 50%. Знижка. В 50%. У зв"язку із підвищенням курсу долара. Нижче на сторінці так і написано: акція - на всі меблі - ЗНИЖКА в 50%... Ціни можете глянути окремо за дивани та крісла або ЗА КОМПЛЕКТ в нижній частині сторінки... https://www.enzahome.com.tr/Koltuk-Taki ... tuk-Takimi Ключі обіцяли на 15 листопада - трохи затримують... Але пашуть працівники як чорти - багато роботи по ландшафтному дизайну комплекса... Там же і фонтани, і пальми, і басейни, і газони, і кущі...
Головне мудро інвестувати!!! Ну, тут не всім дано... Є ті - навіть на цьому форумі - що думають не головОМ, а ногОМ. Ті залишилися голі, босі але дуже - жест двома пальцями у вигляді букви V - на кожній руці - зараз жести - модна "штучка" - дуже мудрі... Да... і так буває...
fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі
Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама. Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.