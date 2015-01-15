Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Еврозона дешевшає в гривні - Євро до долара вже 1.13 камнем вниз.
USD/TRY 10.3935 на ранок. хтось погано спав, рахуючи збитки на ліровому депозиті, але нерухомість в Анталії за ніч подорожчала (в лірах, не єврах же), сьогодні взнаєм
Цього тижня у них буде засідання Нац.Банку. За вказівкою великого Ердо, знову боротимуться з інфляцією шляхом зниження ставки. Відповідно ліра полетить ще нижче. У всьому світі вже сміються з «мудрого» економічного деспотизму. Маразм міцніє.
Акурт пише, що все О.К. Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі
Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама. Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.
flyman написав:Акурт пише, що все О.К. Я вірю, бо він ніколи не помиляється (поки Туреччина не пішла шляхом Венесуели).
Супер: "Я вірю, бо він ніколи не помиляється"
Маєте рацію. Все ОК. Чекають на четвер - очікується зниження ставки рефінансування, тобто карнавал справжній буде... Печера Аладдіна! Гуляють всі! Навкруги все даром або безкоштовно! Найприємніше для українців - моїх приятелів - обіцяють 1 грудня видати ключі від нової квартири - будуть купувати побутову техніку - холодильник Samsung на 620 (!!!) літрів, пральну машину та посудомийну - теж від Самсунг. Потирають руки від задоволення та заплющують очі від насолоди... Буває в житті щастя! Трохи поспішили з меблями - купили в картиру 2+1 вже на 1000 доларів, але там інакше не можна було б: або брати виставковий зразок з вітрини (не хотіли), або поки зроблять на фабриці саме те, що сподобалося і з тканинами - як хотіли... Вже все готове - стоїть на складі - магазин чекає команду - відразу доставка в квартиру (безкоштовно) та збирання (безкоштовно)... Взяли ось такі меблі - цікаво, що у зв"язку із зростанням курсу долара знижка на меблі 50%. Знижка. В 50%. У зв"язку із підвищенням курсу долара. Нижче на сторінці так і написано: акція - на всі меблі - ЗНИЖКА в 50%... Ціни можете глянути окремо за дивани та крісла або ЗА КОМПЛЕКТ в нижній частині сторінки... https://www.enzahome.com.tr/Koltuk-Taki ... tuk-Takimi Ключі обіцяли на 15 листопада - трохи затримують... Але пашуть працівники як чорти - багато роботи по ландшафтному дизайну комплекса... Там же і фонтани, і пальми, і басейни, і газони, і кущі...
Головне мудро інвестувати!!! Ну, тут не всім дано... Є ті - навіть на цьому форумі - що думають не головОМ, а ногОМ. Ті залишилися голі, босі але дуже - жест двома пальцями у вигляді букви V - на кожній руці - зараз жести - модна "штучка" - дуже мудрі... Да... і так буває...
fighterjet написав:- дешевого віскі щось там не бачив, та й алкоголя якісного та дешевого. Не підкажете, де можна купити, наприклад, KAVAKLIDERE ANGORA біле та червоне не за всі гроші світу - бо це добрі та турецькі
Не полінився зайшов в Carrefour - KAVAKLIDERE ANGORA рожеве - цінник 56,90 ліри або 4,90 євро. Червоного та білого на вітрині не було або не помітив - гадаю, ціна така сама. Віскі Chivas Regal - витримка 12 років - 269,9 ліри або 23 євро.
fighterjet написав:Дякую вам, тепер алкогольні потреби закриті
Навзаєм... В Туреччині я би сказав що в цілому вина НЕ дорогі. Звісно, не Бордо і не каліфорнійські (і те, і те є в продажу) але нормальні. Пиво дороге - банка/пляшка коштує близько 14 лір або 1,20 євро. В кафе/ресторації може коштувати 20-30 лір. Я не купую пиво, бо в мене завжди холодильник забитий румунським та болгарським пивом в банках - як наші їдуть на авто транзитом з України в Анталію - я замовляю, щоби привезли 1-2 упаковки.
fighterjet написав:Дякую вам, тепер алкогольні потреби закриті
Навзаєм... В Туреччині я би сказав що в цілому вина НЕ дорогі. Звісно, не Бордо і не каліфорнійські (і те, і те є в продажу) але нормальні. Пиво дороге - банка/пляшка коштує близько 14 лір або 1,20 євро. В кафе/ресторації може коштувати 20-30 лір. Я не купую пиво, бо в мене завжди холодильник забитий румунським та болгарським пивом в банках - як наші їдуть на авто транзитом з України в Анталію - я замовляю, щоби привезли 1-2 упаковки.
акурт, з огляду нових цін на ГТ в м.Київ, що там в Анталії, просвіти, по чому проїзд в автобусі та трамваї, зараз якраз вдобно порахувати в доларах при курсі ПА10. щось я починаю підозрювати, що скоро таки вийде дешевше жити дійсно в Анталії, а не Києві.
Умного инвестора удача любит (для тех форумчан, кто вложился в 2019/2020 в комплекс Casa Grande от AKG-group.)
Этот комплекс - точнее совет покупать там квартиры появился на этом форуме еще летом 2019 года. Комплекс занимает 77 соток - там 150 квартир. Корпуса в 5 этажей. Несколько плавательных бассейнов - в том числе один крытый с подогревом. На старте продаж легко и просто можно было инвестировать: - готовая под ключ квартира 1+1 площадь в 60 кв. м за 60 000 евро (первый взнос 50%, беспроцентная рассрочка на 2 года от Застройщика). Недавно 1 квартира на нулевом этаже была перепродана за 100 000 долларов. Других квартир в продаже нет. - готова под ключ квартира 2+1 площадь 100 кв. м - можно было взять за 96 000 евро на тех же условиях; в прошлом году еще один форумчанин взял, но уже то-ли за 108 0000 (по Договору переуступки), то ли за 118 000 евро (у Застройщика) - все цены от Застройщика по прайс-листу. - 3+1 (двухуровневые) цены уже не помню - "наши" таких не брали, но в этом году перепродали - говорил лично с одним - инвесторы по 190 000 евро. Были 2 такие квартиры в продаже еще месяц назад по 200 000 евро - вчера смотрел на балконы с объявлениями - только одна осталась.
Так вот уже третий день идут серьёзные дорожные работы слева от комплекса. Все, что я выделил красным - на этот момент идеально подготовленная под асфальт утрамбованная почти горизонтальная площадка... Финансирует мэрия Анталии (!!!). Для меня было загадкой, что будет слева от комплекса (у него фронтальная часть в верхней части снимка, а вход в комплекс - в нижней части снимка) - там участок земли примерно в 50 соток. Честное слово, я думал, что этот кусок земли выкупит какой-то застройщик и построит скворечник, закрыв окна части квартир указанного комплекса. НЕТ! Вся территория то-ли принадлежит мэрии, и потому НЕ продается и НЕ отдается за взятки. Второй вариант - выкупили участок AKG-group. Очень много техники - подготовка поверхности очень серьезная и под асфальт - посредине вывели пластиковые трубы либо под кабели освещения (столб со светильниками кругового освещения), либо под фонтан. Ну что же, инвесторам реально круто повезло - мэрия их любит и у них будет бесплатная огромная - примерно 50 соток - шикарная освещаемая парковка.
Боже мой: ведь я в 2019 давал точную проверенную инфу... давал сайт - там были телефоны фирмы Застройщика.... звони - звонки с Украины бесплатные - разговаривай прямо с Офисом продаж - покупай авиабилет за 29,99 доллара - прилетай- садись в такси за 10 долларов - 30 минут - офис продаж - инвестируй... При оплате в 60% оформляли Право собственности (с ограничением на продажу) - оформляй ВНЖ... хоть на всю семью... Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что в 2021 году превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству форумчан мозги классно...