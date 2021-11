Додано: Сер 17 лис, 2021 18:01

Працювати в Італії в IT? Проект з підтримки спеціалістів — безкоштовний курс італійської та підтримка шукачів праціПроект Formazione per l’Italia для спеціалістів IT.Фінансується Італійським Фондом FAMI з підтримки Міністерства праці Італії, Департаментів імміграції та політики інтеграції тощо. Направлений на пошук та підтримку кадрів у сфері IT та подальшого працевлештування (або проходження стажування) в Італії, для учасників проекту передбачені квоти на легалізацію.Насамперед, першою частиною проекту є безкоштовна участь слухачів у курсі італійської мови, громадянської освіти та підвищення проф.підготовки.По проходженню курсу та за отримання сертифікату PLIDA, анкети слухачів будуть додані в базу італійської агенції з підбору персоналу та пропоновані працедавцям в Італії (база більше 90000 підприємств).В подальшому, за позитивного результату при проходжені співбесіди, почнеться активація практик з візової підтримки тощо.Проект передбачає участь іноземних спеціалістів з 5 країн: Албанії, Боснії, Тунісу, Індії та України — найбільш чисельних громад мігрантів в Італії.Початок курсу — січень 2022 року.Загальна програма курсу 200 годин, основна частина онлайн. Локація Київ.Профільна освіта обов’язкова. Вік від 23 до 35 років.Включає в себе: початковий курс італійської мови, цівільна частина, безпека праці в Італії, ринок праці, базова інформація з підприємницької системи Італії, практичні заняття з программування, екзамен на сертифікат Plida та підготовку до внесення в італійську систему праці.Участь у відборі, прийомі, відвідування навчальних і спрямовуючих заходів, допуск до іспитів, отримання сертифікатів і доступ до послуг, наданих у рамках дій проекту Formazione per l’Italia для спеціалістів IT безкоштовна, але не є гарантією законного та регулярного в’їзду на територію Італії; не надають права, будь-яким чином, на покриття витрат на проїзд та інших витрат, пов’язаних з процедурою в’їзду на італійську територію.