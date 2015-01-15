Додано: Сер 17 лис, 2021 17:39

akurt написав: Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно...

Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни... Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме- он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно...Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...

Насчет дна социальной жизни....В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз.С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов.За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать...Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках.Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана.А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния.Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...