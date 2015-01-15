Насчет дна социальной жизни....
В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз.
С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов.
...the private sector's net $124 billion in foreign liabilities and the government's 58% foreign outstanding debt...
За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать...
Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках.
Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана.
А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния.
Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...