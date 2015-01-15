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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:39

  akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно...
Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...

Насчет дна социальной жизни....
В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз.
С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов.
...the private sector's net $124 billion in foreign liabilities and the government's 58% foreign outstanding debt...
За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать...
Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках.
Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана.
А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния.
Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:01

Італія може заграти новими барвами

Працювати в Італії в IT? Проект з підтримки спеціалістів — безкоштовний курс італійської та підтримка шукачів праці
https://dou.ua/forums/topic/35432/

Проект Formazione per l’Italia для спеціалістів IT.
Фінансується Італійським Фондом FAMI з підтримки Міністерства праці Італії, Департаментів імміграції та політики інтеграції тощо. Направлений на пошук та підтримку кадрів у сфері IT та подальшого працевлештування (або проходження стажування) в Італії, для учасників проекту передбачені квоти на легалізацію.
Насамперед, першою частиною проекту є безкоштовна участь слухачів у курсі італійської мови, громадянської освіти та підвищення проф.підготовки.

По проходженню курсу та за отримання сертифікату PLIDA, анкети слухачів будуть додані в базу італійської агенції з підбору персоналу та пропоновані працедавцям в Італії (база більше 90000 підприємств).
В подальшому, за позитивного результату при проходжені співбесіди, почнеться активація практик з візової підтримки тощо.
Проект передбачає участь іноземних спеціалістів з 5 країн: Албанії, Боснії, Тунісу, Індії та України — найбільш чисельних громад мігрантів в Італії.

Початок курсу — січень 2022 року.
Загальна програма курсу 200 годин, основна частина онлайн. Локація Київ.
Профільна освіта обов’язкова. Вік від 23 до 35 років.
Включає в себе: початковий курс італійської мови, цівільна частина, безпека праці в Італії, ринок праці, базова інформація з підприємницької системи Італії, практичні заняття з программування, екзамен на сертифікат Plida та підготовку до внесення в італійську систему праці.

Участь у відборі, прийомі, відвідування навчальних і спрямовуючих заходів, допуск до іспитів, отримання сертифікатів і доступ до послуг, наданих у рамках дій проекту Formazione per l’Italia для спеціалістів IT безкоштовна, але не є гарантією законного та регулярного в’їзду на територію Італії; не надають права, будь-яким чином, на покриття витрат на проїзд та інших витрат, пов’язаних з процедурою в’їзду на італійську територію.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:28

Флаймен, ти ж неначе з Швеції нам пишеш????
Навіщо тобі Італія??? Макаронів давно не їв???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:32

  RTC12 написав:
  akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно...
Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...

Насчет дна социальной жизни....
В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз.

Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...
У Максима Горького є пьєса "На дне". Про русіш-босяків.

Думаю, дехто хоче написати турецький варіант п'єси)))
Frant
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  #<1 ... 381382383384
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