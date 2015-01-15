Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно... Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...
Насчет дна социальной жизни.... В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз. С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов. ...the private sector's net $124 billion in foreign liabilities and the government's 58% foreign outstanding debt... За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать... Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках. Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана. А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния. Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...
Проект Formazione per l’Italia для спеціалістів IT. Фінансується Італійським Фондом FAMI з підтримки Міністерства праці Італії, Департаментів імміграції та політики інтеграції тощо. Направлений на пошук та підтримку кадрів у сфері IT та подальшого працевлештування (або проходження стажування) в Італії, для учасників проекту передбачені квоти на легалізацію. Насамперед, першою частиною проекту є безкоштовна участь слухачів у курсі італійської мови, громадянської освіти та підвищення проф.підготовки.
По проходженню курсу та за отримання сертифікату PLIDA, анкети слухачів будуть додані в базу італійської агенції з підбору персоналу та пропоновані працедавцям в Італії (база більше 90000 підприємств). В подальшому, за позитивного результату при проходжені співбесіди, почнеться активація практик з візової підтримки тощо. Проект передбачає участь іноземних спеціалістів з 5 країн: Албанії, Боснії, Тунісу, Індії та України — найбільш чисельних громад мігрантів в Італії.
Початок курсу — січень 2022 року. Загальна програма курсу 200 годин, основна частина онлайн. Локація Київ. Профільна освіта обов’язкова. Вік від 23 до 35 років. Включає в себе: початковий курс італійської мови, цівільна частина, безпека праці в Італії, ринок праці, базова інформація з підприємницької системи Італії, практичні заняття з программування, екзамен на сертифікат Plida та підготовку до внесення в італійську систему праці.
Участь у відборі, прийомі, відвідування навчальних і спрямовуючих заходів, допуск до іспитів, отримання сертифікатів і доступ до послуг, наданих у рамках дій проекту Formazione per l’Italia для спеціалістів IT безкоштовна, але не є гарантією законного та регулярного в’їзду на територію Італії; не надають права, будь-яким чином, на покриття витрат на проїзд та інших витрат, пов’язаних з процедурою в’їзду на італійську територію.
akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно... Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...
Насчет дна социальной жизни.... В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз. С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов. ...the private sector's net $124 billion in foreign liabilities and the government's 58% foreign outstanding debt... За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать... Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках. Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана. А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния. Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...
А коли там засідання ЦБ Турції? А то мені треба бакси скинути, може краще пару днів зачекати...
Стосовно, туркі сталі бєднєє...
Так і є, але в цей самий час експорт із Турції фігачіт, як не в себе... І я ось і не знаю, шо гірше, субсідована ціна на газ по 170 баксів + падіння ліри, чи газ по 1000-1200 баксів, і кріпка, як ніколи гриша...
зі. а ціни при кріпкій гриші ростуть, як і при падаючій лірі... Чьо воно діється?
akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно... Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...
Насчет дна социальной жизни.... В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз.
Ей Богу, это замечательно! Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис. Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам... Рассмешил реально. Браво!
Если форумчане помнят, именно этот чел, который сидит в (удалено) по самую шею, призвал месяц назад на валютной ветке избавиться от слитков золота путем бросания их в реку. Все равно у всех отберут нахомяченные слитки золота. Ой, не могу... Ай, красава... Парни, как нам всем повезло, что есть такие спеШиалИстЫ по инвестициям в зарубежную недвижимость!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лис, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Но инХвЕстАры (список виден выше - кроме RTC12 - он тогда еще не знал, что превратится в самого крупного знатока страны, в которой никогда в жизни не был) гадили и гадили... ЗаХХали большинству мозги классно... Слава Богу, остались на дне социально-экономической жизни...
Насчет дна социальной жизни.... В Турции начался валютный кризис, о чем тут писалось не раз. С Марта месяца предупреждалось, что нельзя нести деньги в турецкую прорву, так как уровень валютного долга у Турции запредельный. Только частный сектор там должен 124млр. баксов. ...the private sector's net $124 billion in foreign liabilities and the government's 58% foreign outstanding debt... За этот год лира потеряла уже 43% и пролжает стремительно падать... Фактически сгорела почти половина денег у тех, кто держал деньги в банках. Турки стали на 43% беднее. И это еще не финиш, так как инвесторы, а сейчас и население, не верят в экономическую политику Эрдогана. А теперь вопрос по теме. Кто и за что будет покупать турецкую недвигу, когда карманы турок так резко опустели? А у многих ипотека, которую будет нечем погашать. Туристический сезон уже фактически закончился, и притока валюты уже йок... Падение цен на рынке недвижимости предрешено, и бедные риелторы вскоро всем стадом завоют от тоски и уныния. Так что интересные времена там еще впереди, и еще неизвестно кто окажется на дне социальной жизни...
А коли там засідання ЦБ Турції? А то мені треба бакси скинути, може краще пару днів зачекати...
Стосовно, туркі сталі бєднєє...
Так і є, але в цей самий час експорт із Турції фігачіт, як не в себе... І я ось і не знаю, шо гірше, субсідована ціна на газ по 170 баксів + падіння ліри, чи газ по 1000-1200 баксів, і кріпка, як ніколи гриша...
зі. а ціни при кріпкій гриші ростуть, як і при падаючій лірі... Чьо воно діється?
2013 рік: курс гривні ПА8, ліри ПА2 2021 рік: курс гривні ПА26.5 ліри ПА10.6 (було зранку 10.35)
І це без анексії та ЛНР/ДНР. Подобається Туреччина - камон. $250K у нерухомість і пачпорт від султана, але ти ж по легенді в UK чомусь взяв новобудову? Хіхі
Пане Флаймане, п"ять балів! 12 за новою системою! Вони ще забули курс 4,47 гривні за долар одного літа... При Юлі... Вони ще забули курс 40 однієї осені. Після янека... Дивно дуже дивно - ти бач воно як - і ще живі.... Вижили якось... Як же це так?????? З коливаннями від 4,47 до 40...
RTC12 просто красень! Висуваю на номінацію "Найкумедніший форумчанин року!" 600 повідмлень з Нового 20120/2021 року і всі - про ту країну. яку не бачив ні в бінокль, ні в підзорну трубу, ні в ілюмінатор літака... Попросимо розказати про острів Пасхи - він там теж ніколи в житті не був і ніколи в житті не буде - як там з інфляцією, доповідає нехай...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лис, 2021 21:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане, п"ять балів! 12 за новою системою! Вони ще забули курс 4,47 гривні за долар одного літа... При Юлі... Вони ще забули курс 40 однієї осені. Після янека... Дивно дуже дивно - ти бач воно як - і ще живі.... Вижили якось... Як же це так?????? З коливаннями від 4,47 до 40...
Через гіперінфляцію в Туреччині що тривала з 1970-х до 1990-х, турецька ліра була серйозно девальвована: від 9 лір за долар США у кінці 1960-х до 1,65 мільйона за долар США у 2001:
1933: 1 долар США = 2 турецькі ліри. 1966: 1 долар США = 9 турецьких лір. 1980: 1 долар США = 90 турецьких лір. 1988: 1 долар США = 1,300 турецьких лір. 1995: 1 долар США = 45,000 турецьких лір. 2001: 1 долар США = 1,650,000 турецьких лір. Стара ліра (до 2005) До 2005 турецькою валютою була Türk Lirası (TL, ISO 4217: TRL). Ліра складалась із піастр, котрі, в свою чергу, складались із 40 пар.
Через надмірну інфляцію Великі національні збори Туреччини прийняли закон в кінці грудня 2004, що дозволив ввести нову ліру, котра би замінила мільйон старих.
Курс обміну на 1 січня, 2005: USD 1.00 = TRL 1,325,700.00 = TRY 1.3257 EUR 1.00 = TRL 1,798,179.00 = TRY 1.79818 Нова турецька ліра (2005—2008) У перехідний період з 1 січня 2005 по 31 грудня 2008 валютою Туреччини офіційно була «нова ліра». Монети були введені в обіг у 2005 році у номіналах 1, 5, 10, 25 та 50 нових курушів та 1 нова ліра. Монета у 1 новий куруш була виконана з латуні, монети номіналами 5, 10 та 25 нових курушів — з мідно-нікелевого сплаву, 50 нових курушів і 1 нова ліра були біметалевими. На всіх монетах зображені різні портрети Мустафи Кемаля Ататюрка. Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.
Турецька ліра (з 2009) З 1 січня 2009 року валюта Туреччини знову стала називатися «турецькою лірою». В обіг вийшли монети з номіналами, вираженими у «турецьких лірах» (попередня серія мала номінали у «нових турецьких лірах»): 1, 5, 10, 25, 50 курушів та 1 ліра.
==== девал ліри від 2005, думаю порахуєш сам. головне тримати депозити в лірі під високі відсотки в турецьких банках і ніколи не помилятися хіхі
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.