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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

  akurt написав:Ей Богу, это замечательно!
Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис.
Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам...
Рассмешил реально. Браво!

KEEP CALM и не нервничай...
Это не тебе, а мне смешно, когда я смотрю на таких горе инвешторов.
Я тебя в марте, апреле, мае предупреждал, что сало нужно перепрятать?
Предупреждал. И не раз. Даже месяц назад писал:
Акурт, все мои прогнозы по курсу лиры, которые я тут давал когда ты рекомендовал нести деньги в реджеповские банки, СБЫЛИСЬ НА 100%!!!
При желании могу ткнуть тебя носом в архив этого форума.
И для этого не обязательно жить в туркостане, так как вся информация есть в открытом доступе. Просто для её осмысления нужна голова на плечах.
По большому секрету скажу тебе на будущее.
Готовься к курсу 10.
Потому что:
1.Твой президент затевает очередную войнушку в Сирии против курдов,
что не есть хорошо в экономическом и политическом плане.
2.Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,
а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.
Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...
Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....

P/S/
Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...
А то ты большой мастер отказываться от своих слов...
viewtopic.php?p=5315228#p5315228

Я не считаю твои деньги, так как они мне и даром не нужны.
Но ты тупо дуришь людей, не понимая элементарных вещей...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:23

пан акурт с курсом лиры сел в лужу с коричневой субстанцией, но гордость и упрямство не позволяют это признать ... как и то, что иефляция сейчас в турции есть и существенная. что неудивительно.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:25

Поласкайте на ночь мой депозит - будете шестым по счету.
Шестым быть не стыдно.
У меня правда, нет депозитов, хотя есть какая-то сумма на текущие расходы на карточке - но вы поласкайте.
Мне будет приятно послушать...

Я так понимаю, что все эти неудачники - мацающие мой депозит и мои лиры - не понимают простых вещей и круто обожглись на депозитах в Привате под 6% годовых.
Это не удивительно: нет никакого опыта работы со счётами в банке и с валютой - так, по мелочи: то там кого-то надурили, то там кого-то объегорили, с того и живут...
ДмитрийК!
Учитесь! И об этом я пишу уже 4 (Четыре, Карл!) года подряд. Щедро делюсь опытом:
- открываете в банке счета в лирах, долларах и евро.
- на эти счета Вам приходят денЮжки - это такие зелененькие или цветные бумажечки, которые вы умеете зарабатывать.
- если вам нужна оплата в магазине или в интернет-магазине, то вы НЕ платите валютной карточкой - в банках Турции НЕ, привязывают карточку к валютному счету - только к счету в лирах - вы нажимаете три кнопочки на смартфоне - видите свои лиры (на счету, к которому привязана карта) и видите свои заработанные доллары и евРы.
Вводите сумму в долларах/евро для обмена или в лирах - вуаля - курс покупки равен курсу международного рынка (!!!! А не обменки!!!!!!!!) минус 0,02 лиры - и вот на счету у вас гора турецких лир - расплачиваетесь на кассе.
Как видите, все элементарно, НеВатсон! Зачем Вам хранить кучу местной валюты на счету - храните доллары в Сберкассе!

Учитесь считать свои деньги. Поверьте, я невероятно классно считаю свои!
Вы потому и ничего никуда не инвестировали, что НЕ понимаете простых элементарных вещей.
Не знаю, зачем я бездарей учу... Ну уж ладно...
P.S. ДмитрийК! - у меня для Вас совет - нужно внимательно смотреть, кто ставит Вам за "ценные мысли" или и "умные посты" - "+" - если полный дилетант и неудачник - то Ваша карта будет бита, дела пойдут все хуже и хуже. Будьте внимательны! Примета верная, Вы думаете для чего придумали это дело? Вот для этого!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лис, 2021 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:38

  flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.

Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
Зображення

А по нынешнему курсу это около 9500 долларов....
Какая печаль.... :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:53

  RTC12 написав:
  flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.

Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
Зображення

А по нынешнему курсу это около 9500 долларов....
Какая печаль.... :D

чому така дорога?
рідка колекційна монета?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:00

Так, видавали бідним в Україні. Купити можна було квиток в кіно або в тренажерний зал...
Цей КРАСЕНЬ вже виставляє фото ЦІЄЇ монети разів 20 на цьому форумі.
МРІЄ ПРО ЩОСЬ БЕЗКОШТОВНЕ... Все чекає, що щось впаде з неба даром або безоплатно...
Там саме цікаве НЕ монета - а текст за нею. Раджу прочитати.
akurt
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  #<1 ... 382383384385
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