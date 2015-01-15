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akurt написав:Ей Богу, это замечательно! Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис. Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам... Рассмешил реально. Браво!
KEEP CALM и не нервничай... Это не тебе, а мне смешно, когда я смотрю на таких горе инвешторов. Я тебя в марте, апреле, мае предупреждал, что сало нужно перепрятать? Предупреждал. И не раз. Даже месяц назад писал: Акурт, все мои прогнозы по курсу лиры, которые я тут давал когда ты рекомендовал нести деньги в реджеповские банки, СБЫЛИСЬ НА 100%!!! При желании могу ткнуть тебя носом в архив этого форума. И для этого не обязательно жить в туркостане, так как вся информация есть в открытом доступе. Просто для её осмысления нужна голова на плечах. По большому секрету скажу тебе на будущее. Готовься к курсу 10. Потому что: 1.Твой президент затевает очередную войнушку в Сирии против курдов, что не есть хорошо в экономическом и политическом плане. 2.Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать, а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников. Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро... Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....
P/S/ Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали... А то ты большой мастер отказываться от своих слов... viewtopic.php?p=5315228#p5315228
Я не считаю твои деньги, так как они мне и даром не нужны. Но ты тупо дуришь людей, не понимая элементарных вещей...
Поласкайте на ночь мой депозит - будете шестым по счету. Шестым быть не стыдно. У меня правда, нет депозитов, хотя есть какая-то сумма на текущие расходы на карточке - но вы поласкайте. Мне будет приятно послушать...
Я так понимаю, что все эти неудачники - мацающие мой депозит и мои лиры - не понимают простых вещей и круто обожглись на депозитах в Привате под 6% годовых. Это не удивительно: нет никакого опыта работы со счётами в банке и с валютой - так, по мелочи: то там кого-то надурили, то там кого-то объегорили, с того и живут... ДмитрийК! Учитесь! И об этом я пишу уже 4 (Четыре, Карл!) года подряд. Щедро делюсь опытом: - открываете в банке счета в лирах, долларах и евро. - на эти счета Вам приходят денЮжки - это такие зелененькие или цветные бумажечки, которые вы умеете зарабатывать. - если вам нужна оплата в магазине или в интернет-магазине, то вы НЕ платите валютной карточкой - в банках Турции НЕ, привязывают карточку к валютному счету - только к счету в лирах - вы нажимаете три кнопочки на смартфоне - видите свои лиры (на счету, к которому привязана карта) и видите свои заработанные доллары и евРы. Вводите сумму в долларах/евро для обмена или в лирах - вуаля - курс покупки равен курсу международного рынка (!!!! А не обменки!!!!!!!!) минус 0,02 лиры - и вот на счету у вас гора турецких лир - расплачиваетесь на кассе. Как видите, все элементарно, НеВатсон! Зачем Вам хранить кучу местной валюты на счету - храните доллары в Сберкассе!
Учитесь считать свои деньги. Поверьте, я невероятно классно считаю свои! Вы потому и ничего никуда не инвестировали, что НЕ понимаете простых элементарных вещей. Не знаю, зачем я бездарей учу... Ну уж ладно... P.S. ДмитрийК! - у меня для Вас совет - нужно внимательно смотреть, кто ставит Вам за "ценные мысли" или и "умные посты" - "+" - если полный дилетант и неудачник - то Ваша карта будет бита, дела пойдут все хуже и хуже. Будьте внимательны! Примета верная, Вы думаете для чего придумали это дело? Вот для этого!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лис, 2021 21:58, всього редагувалось 2 разів.
Так, видавали бідним в Україні. Купити можна було квиток в кіно або в тренажерний зал... Цей КРАСЕНЬ вже виставляє фото ЦІЄЇ монети разів 20 на цьому форумі. МРІЄ ПРО ЩОСЬ БЕЗКОШТОВНЕ... Все чекає, що щось впаде з неба даром або безоплатно... Там саме цікаве НЕ монета - а текст за нею. Раджу прочитати.