Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

akurt написав: Ей Богу, это замечательно!

Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис.

Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам...

Рассмешил реально. Браво!

Ей Богу, это замечательно!Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис.Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам...Рассмешил реально. Браво!

Акурт, все мои прогнозы по курсу лиры, которые я тут давал когда ты рекомендовал нести деньги в реджеповские банки, СБЫЛИСЬ НА 100%!!!

При желании могу ткнуть тебя носом в архив этого форума.

И для этого не обязательно жить в туркостане, так как вся информация есть в открытом доступе. Просто для её осмысления нужна голова на плечах.

По большому секрету скажу тебе на будущее.

Готовься к курсу 10.

Потому что:

1.Твой президент затевает очередную войнушку в Сирии против курдов,

что не есть хорошо в экономическом и политическом плане.

2.Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,

а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.

Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...

Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....



P/S/

Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...

А то ты большой мастер отказываться от своих слов...

и не нервничай...Это не тебе, а мне смешно, когда я смотрю на таких горе инвешторов.Я тебя в марте, апреле, мае предупреждал, что сало нужно перепрятать?Предупреждал. И не раз. Даже месяц назад писал:Я не считаю твои деньги, так как они мне и даром не нужны.Но ты тупо дуришь людей, не понимая элементарных вещей...