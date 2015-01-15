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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386>
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

  akurt написав:Ей Богу, это замечательно!
Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис.
Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам...
Рассмешил реально. Браво!

KEEP CALM и не нервничай...
Это не тебе, а мне смешно, когда я смотрю на таких горе инвешторов.
Я тебя в марте, апреле, мае предупреждал, что сало нужно перепрятать?
Предупреждал. И не раз. Даже месяц назад писал:
Акурт, все мои прогнозы по курсу лиры, которые я тут давал когда ты рекомендовал нести деньги в реджеповские банки, СБЫЛИСЬ НА 100%!!!
При желании могу ткнуть тебя носом в архив этого форума.
И для этого не обязательно жить в туркостане, так как вся информация есть в открытом доступе. Просто для её осмысления нужна голова на плечах.
По большому секрету скажу тебе на будущее.
Готовься к курсу 10.
Потому что:
1.Твой президент затевает очередную войнушку в Сирии против курдов,
что не есть хорошо в экономическом и политическом плане.
2.Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,
а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.
Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...
Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....

P/S/
Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...
А то ты большой мастер отказываться от своих слов...
viewtopic.php?p=5315228#p5315228

Я не считаю твои деньги, так как они мне и даром не нужны.
Но ты тупо дуришь людей, не понимая элементарных вещей...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:23

пан акурт с курсом лиры сел в лужу с коричневой субстанцией, но гордость и упрямство не позволяют это признать ... как и то, что иефляция сейчас в турции есть и существенная. что неудивительно.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:25

Поласкайте на ночь мой депозит - будете шестым по счету.
Шестым быть не стыдно.
Вообще удивительно: каждое творение природы вместо того, чтобы рассказать, как куда оно инвестировало и как и куда советует форумчнам инвестировать, щупает депозит akurt'a или его карманные деньги.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 04:31, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:38

  flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.

Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
Зображення

А по нынешнему курсу это около 9500 долларов....
Какая печаль.... :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:53

  RTC12 написав:
  flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.

Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
Зображення

А по нынешнему курсу это около 9500 долларов....
Какая печаль.... :D

чому така дорога?
рідка колекційна монета?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:00

Так, видавали бідним в Україні. Купити можна було в 1933 році квиток в кіно або в тренажерний зал...
Цей фахівець з економіки та фінасів країн, в яких ніколи в житті не був, вже виставляє фото ЦІЄЇ монети разів 20 на цьому форумі.
МРІЄ ПРО ЩОСЬ БЕЗКОШТОВНЕ... Все чекає, що щось впаде з неба даром або безоплатно...
І раптом вперше в житті буде тримати 100 000 гривень... По Фрейду...
Там саме цікаве НЕ монета - а текст за нею. Раджу прочитати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 04:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:48

  flyman написав:
  RTC12 написав:
  flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.

Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
Зображення

А по нынешнему курсу это около 9500 долларов....
Какая печаль.... :D

чому така дорога?
рідка колекційна монета?

Так "великий" знаток вещает что в Турции инфляции нет, и быть не может.
Что было 20 лет назад, то и сейчас...
100.000/10.5=9523$
....Это прикол, вектор направления стоимости Turkish lira.

Акурт, ты с вискарем определился? Бесплатно отправлю, и эту монетку впридачу.
Отнесешь в музей за хорошие деньги. Купи себе нормального вина, а не пакетированное румынское пойло, от рюмки которого падают под стол.
Но судя по всему ты не гусар, так что приличное виски тебе не светит.
Пей тогда цыганский шмурдяк...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 07:13

  akurt написав:Пане
Вони ще забули курс 40 однієї осені. Після янека...

38 было зимой во время "Дебальцево"
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:58

  Vint написав:
  akurt написав:Пане
Вони ще забули курс 40 однієї осені. Після янека...

38 было зимой во время "Дебальцево"

Может, и 38... Что-то у меня в памяти стоит цифра "40" всё же... Помнится, с коллегами на работе советовали одной даме бежать бегом в Приват закрывать депозит...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56

  akurt написав:
  Vint написав:
  akurt написав:Пане
Вони ще забули курс 40 однієї осені. Після янека...

38 было зимой во время "Дебальцево"

Может, и 38... Что-то у меня в памяти стоит цифра "40" всё же... Помнится, с коллегами на работе советовали одной даме бежать бегом в Приват закрывать депозит...

какой именно депозит?
juristkostya
 
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