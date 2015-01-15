Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ей Богу, это замечательно! Чел сидит в (удалено) по самую шею и рассуждает о том, что где-то в какой-то точке Земного шара, где он в жизни не был и уже никогда не будет, начался какой-то там кризис. Уважаемый! Это у тебя кризис... Оглянись по сторонам... Рассмешил реально. Браво!
KEEP CALM и не нервничай... Это не тебе, а мне смешно, когда я смотрю на таких горе инвешторов. Я тебя в марте, апреле, мае предупреждал, что сало нужно перепрятать? Предупреждал. И не раз. Даже месяц назад писал: Акурт, все мои прогнозы по курсу лиры, которые я тут давал когда ты рекомендовал нести деньги в реджеповские банки, СБЫЛИСЬ НА 100%!!! При желании могу ткнуть тебя носом в архив этого форума. И для этого не обязательно жить в туркостане, так как вся информация есть в открытом доступе. Просто для её осмысления нужна голова на плечах. По большому секрету скажу тебе на будущее. Готовься к курсу 10. Потому что: 1.Твой президент затевает очередную войнушку в Сирии против курдов, что не есть хорошо в экономическом и политическом плане. 2.Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать, а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников. Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро... Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....
P/S/ Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали... А то ты большой мастер отказываться от своих слов... viewtopic.php?p=5315228#p5315228
Я не считаю твои деньги, так как они мне и даром не нужны. Но ты тупо дуришь людей, не понимая элементарных вещей...
Поласкайте на ночь мой депозит - будете шестым по счету. Шестым быть не стыдно. Вообще удивительно: каждое творение природы вместо того, чтобы рассказать, как куда оно инвестировало и как и куда советует форумчнам инвестировать, щупает депозит akurt'a или его карманные деньги.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 04:31, всього редагувалось 3 разів.
Так, видавали бідним в Україні. Купити можна було в 1933 році квиток в кіно або в тренажерний зал... Цей фахівець з економіки та фінасів країн, в яких ніколи в житті не був, вже виставляє фото ЦІЄЇ монети разів 20 на цьому форумі. МРІЄ ПРО ЩОСЬ БЕЗКОШТОВНЕ... Все чекає, що щось впаде з неба даром або безоплатно... І раптом вперше в житті буде тримати 100 000 гривень... По Фрейду... Там саме цікаве НЕ монета - а текст за нею. Раджу прочитати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 04:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: Старі ліри залишалися в обігу до кінця 2005 року.
Эх, не успел свои 100.000 отоварить...
А по нынешнему курсу это около 9500 долларов.... Какая печаль....
чому така дорога? рідка колекційна монета?
Так "великий" знаток вещает что в Турции инфляции нет, и быть не может. Что было 20 лет назад, то и сейчас... 100.000/10.5=9523$ ....Это прикол, вектор направления стоимости Turkish lira.
Акурт, ты с вискарем определился? Бесплатно отправлю, и эту монетку впридачу. Отнесешь в музей за хорошие деньги. Купи себе нормального вина, а не пакетированное румынское пойло, от рюмки которого падают под стол. Но судя по всему ты не гусар, так что приличное виски тебе не светит. Пей тогда цыганский шмурдяк...