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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:16

Ну какой-какой, был же - кажется - год 2014... Была дама... Моя подчиненная... Был у нее депозит... Какой именно я и не помню уже... Давно это было...
Я все свои депозиты закрыл еще в ноябре 2013...
С ноября 2013 в депозиты уже не игрался. А до того была реально "малина" - по счетам в долларах/евро по 12% и выше годовых было - сказка...
Правда, в Привате в 2015 тоже были на год под 12% годовых по доллару, но я все равно не игрался...
В 2015 можно было играться, правда потом они снизили до 8,5% годовых по доллару - сейчас с их 0,01% годовых кажется, что то был аттракцион неограниченной щедрости.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Какой именно я и не помню уже...
это, как бы, принципиально. Сами подумайте:
- закрыть долларовый, чтобы продать по 40 - одна история.
- закрыть гривневый, чтобы войти в доллар по 40 - совсем другая.

Вот и интересно, какой вариант отстаивало ваше экспертное сообщество в феврале 2015.
juristkostya
 
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