Додано: Чет 18 лис, 2021 10:16

Ну какой-какой, был же - кажется - год 2014... Была дама... Моя подчиненная... Был у нее депозит... Какой именно я и не помню уже... Давно это было...

Я все свои депозиты закрыл еще в ноябре 2013...

С ноября 2013 в депозиты уже не игрался. А до того была реально "малина" - по счетам в долларах/евро по 12% и выше годовых было - сказка...

Правда, в Привате в 2015 тоже были на год под 12% годовых по доллару, но я все равно не игрался...

В 2015 можно было играться, правда потом они снизили до 8,5% годовых по доллару - сейчас с их 0,01% годовых кажется, что то был аттракцион неограниченной щедрости.