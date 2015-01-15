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Ну какой-какой, был же - кажется - год 2014... Была дама... Моя подчиненная... Был у нее депозит... Какой именно я и не помню уже... Давно это было... Я все свои депозиты закрыл еще в ноябре 2013... С ноября 2013 в депозиты уже не игрался. А до того была реально "малина" - по счетам в долларах/евро по 12% и выше годовых было - сказка... Правда, в Привате в 2015 тоже были на год под 12% годовых по доллару, но я все равно не игрался... В 2015 можно было играться, правда потом они снизили до 8,5% годовых по доллару - сейчас с их 0,01% годовых кажется, что то был аттракцион неограниченной щедрости.
А що там відбувається - все ОК, як писав Вольтер "Вдале інвестування - воно і є вдале інвестування!": - ліра/долар 11,16 - обід в ресторації - замовив курку "Під мексиканським соусом" з овочами гріль - все обійшлося в 20 лір то 1,8$. - парковка біля супермаркету Тахтакале - паркується разом з моїм авто авто з номерами Нідерландів - спитав англійською: справді - приїхали з Нідерландів. Не близько... Я сказав, що пару раз був в Амстердамі, і ще був пару раз, коли вилітав з Амстердаму в Гамбург - сміється і говорить: "Мені не треба Амстердам - тут краще!" - і показує на небо та на Середземне море. Ну і добре: Have a nice day! Вірю голандцю: при ціні на газ (1,48/11,17)х26,50=3,51 (ТРИ гривні 50 копійок) за куб газу краще тут, ніж в Амстердамі... - Заправився на British Petroleum - 25 літрів пального А95 - по 8,38 ліри літр або по 20 гривень літр, а ні, помилився: (8,38/11,16)х26,50=19,90 гривні літр... Печера Аладдіна: бензин по 0.75 долара за літр...... так це самий дорогий... Від Брітіша та його кумпеля Петролєума... - 2 години витратив на екскурсію для наших людей Анталією - приїхали вчора о 17-00 на авто з Києва. Останній перегон був 1200 км - чоловік за кермом, не мінялися. По дорозі в Анталію зупинила турецька Trafik polis - швидкість 142 км на год (дозволено 120+10%х120). - щось там бекав мекав типу "Я не я - і хата не моя! Я ж тільки трошки! Я ж тільки на півшишечки! Я ж не хотів..." - відпустили без штрафу. Люблять в Туреччині українців, поважають... Хочуть люди в Анталію на завжди. Мають віддалену роботу. Сказали яку, але я вам, хлопці, не скажу. Показував їм райони. Порадив для початку пожити пару тижнів в готелі "помацати"... Погодилися. Висадив на пляжі... Хоч побачуть, що таке море... Кияни в шоці після відвідування не самого дешевого супермаркета MIGROS - ледве підвязали щелепу - після київських страшних цін... Дуже порядні люди: в мене було прохання із-за кордону дещо привезти - привезли, грошей не взяли, тому гріх було не покатати Анталією... Отак і мучаються інвестори...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:А що там відбувається - все ОК, як писав Вольтер "Вдале інвестування - воно і є вдале інвестування!": - ліра/долар 11,16 - обід в ресторації - замовив курку "Під мексиканським соусом" з овочами гріль - все обійшлося в 20 лір то 1,8$. - парковка біля супермаркету Тахтакале - паркується разом з моїм авто авто з номерами Нідерландів - спитав англійською: справді - приїхали з Нідерландів. Не близько... Я сказав, що пару раз був в Амстердамі, і ще був пару раз, коли вилітав з Амстердаму в Гамбург - сміється і говорить: "Мені не треба Амстердам - тут краще!" - і показує на небо та на Середземне море. Ну і добре: Have a nice day! Вірю голандцю: при ціні на газ (1,48/11,17)х26,50=3,51 (ТРИ гривні 50 копійок) за куб газу краще тут, ніж в Амстердамі... - Заправився на British Petroleum - 25 літрів пального А95 - по 8,38 ліри літр або по 20 гривень літр, а ні, помилився: (8,38/11,16)х26,50=19,90 гривні літр... Печера Аладдіна: бензин по 0.75 долара за літр...... так це самий дорогий... Від Брітіша та його кумпеля Петролєума... - 2 години витратив на екскурсію для наших людей Анталією - приїхали вчора о 17-00 на авто з Києва. Останній перегон був 1200 км - чоловік за кермом, не мінялися. По дорозі зупинила Trafik polis - швидкість 142 км на год. - щось там бекав мекав типу "Я не я - і хата не моя! Я ж тільки трошки! Я ж тільки на півшишечки! Я ж не хотів..." - відпустили без штрафу. Люблять в Туреччині українців, поважають... Хочуть люди в Анталію на завжди. Мають віддалену роботу. Сказали яку, але я не скажу. Показував їм райони. Порадив для початку пожити пару тижнів в готелі "помацати"... Погодилися. Висадив на пляжі... Хоч побачуть, що таке море... Кияни в шоці після відвідування не самого дешевого супермаркета MIGROS - ледве підвязали щелепу - після київських страшних цін... Дуже порядні люди: в мене було прохання із-за кордону дещо привезти - привезли, грошей не взяли, тому гріх було не покатати Анталією... Отак і живемо.
пишуть таке:
Target 15 - 17 Thanks to Erdogan policy
це ж взагалі супер! у мене є фіксд витрати в лірі = менше витрачу баксів ))) хіхіхі...
внаненька буде завалена турецькими товарами по такому курсу ліри ))) хахаха...
Хі-хі... Видав жінці 1000 лір - поїхала на шопінг, сказала майже те саме: при безкоштовній роздачі всього і вся гріх не витратити 1000...
Новини нерухомості - покатав же киян не даром - подивился: - на теренах Casa grande продовжуються роботи по асфальтуванню безкоштовної з освітленням парковки площею близько 50 соток. Подивилися спеціально: шар асфальту у 20 см!!!! - на теренах комплекса CasaLuna - вже зовні оштукатурено більшу частку корпусів, частина корпусів вже зовні оздоблена штучними камінням чи плитами - не знаю - виглядає як пилений мармур - цін не знаю, літом чув що там 3+1 по 2 500 000 лір - десь по 250 000 доларів. - на теренах нового комплеса від AKG-group - здивували темпами - з трьох корпусів вже готові каркаси двох. Там дорого, всього 61 квартира - всі 3+1 та 4+1 - ціна за Прайс-листом 4 000 000 лір. То під багатого інвестора - купуєш і майже автоматично отримуєш громадянство (вкладення більше за 250 000 доларів). Є цікава інфа про ЖК CasaMax - той, де вклалися наші люди. Напишу пізніше. Там про гроші. Треба цифри перевірити.
akurt написав:Хі-хі... Видав жінці 1000 лір - поїхала на шопінг, сказала майже те саме: при безкоштовній роздачі всього і вся гріх не витратити 1000...
Новини нерухомості - покатав же киян не даром - подивился: - на теренах Casa grande продовжуються роботи по асфальтуванню безкоштовної з освітленням парковки площею близько 50 соток. Подивилися спеціально: шар асфальту у 20 см!!!! - на теренах комплекса CasaLuna - вже зовні оштукатурено більшу частку корпусів, частина корпусів вже зовні оздоблена штучними камінням чи плитами - не знаю - виглядає як пилений мармур - цін не знаю, літом чув що там 3+1 по 2 500 000 лір - десь по 250 000 доларів. - на теренах нового комплеса від AKG-group - здивували темпами - з трьох корпусів вже готові каркаси двох. Там дорого, всього 61 квартира - всі 3+1 та 4+1 - ціна за Прайс-листом 4 000 000 лір. То під багатого інвестора - купуєш і майже автоматично отримуєш громадянство (вкладення більше за 250 000 доларів). Є цікава інфа про ЖК CasaMax - той, де вклалися наші люди. Напишу пізніше. Там про гроші. Треба цифри перевірити.
ну ти й мужлан, в мене жінка сама заробляє на себе.
Заробив. Реально. І саме Ви знаєте, як: я всіх "наших", хто їде на авто в Анталію, прОшу привезти 1-2 паки пива з Румунії чи з Болгарії. Пан Сергій привіз аж три упаковки по 6 банок. Грошей не взяв, хоч я пропонував і гривнями, і лірами. Тому гріх було не покатати його з жінкою по Анталії. Не знаю, хто з нас більше витратив: пан Сергій на пиво чи я - на пальне. Не рахували того...
Да, всё ОК! Было 2 пачки денег, осталась одна... На очереди валютное регулирование, и думающие турки избавляются от самой смешной валюты Европы... А так, всё ок! Денег у народа почти не осталось. Барашка постригли не дав повзрослеть.
Так що бідолашні ріелтори, незабаром вам буде дуже сумно....