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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:16

Ну какой-какой, был же - кажется - год 2014... Была дама... Моя подчиненная... Был у нее депозит... Какой именно я и не помню уже... Давно это было...
Я все свои депозиты закрыл еще в ноябре 2013...
С ноября 2013 в депозиты уже не игрался. А до того была реально "малина" - по счетам в долларах/евро по 12% и выше годовых было - сказка...
Правда, в Привате в 2015 тоже были на год под 12% годовых по доллару, но я все равно не игрался...
В 2015 можно было играться, правда потом они снизили до 8,5% годовых по доллару - сейчас с их 0,01% годовых кажется, что то был аттракцион неограниченной щедрости.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Какой именно я и не помню уже...
это, как бы, принципиально. Сами подумайте:
- закрыть долларовый, чтобы продать по 40 - одна история.
- закрыть гривневый, чтобы войти в доллар по 40 - совсем другая.

Вот и интересно, какой вариант отстаивало ваше экспертное сообщество в феврале 2015.
juristkostya
 
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пачіму

пачіму ніхто не пише про курс ліри? що там відбувається?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:29

А що там відбувається - все ОК, як писав Вольтер "Вдале інвестування - воно і є вдале інвестування!":
- ліра/долар 11,16 - обід в ресторації - замовив курку "Під мексиканським соусом" з овочами гріль - все обійшлося в 20 лір то 1,8$.
- парковка біля супермаркету Тахтакале - паркується разом з моїм авто авто з номерами Нідерландів - спитав англійською: справді - приїхали з Нідерландів. Не близько... Я сказав, що пару раз був в Амстердамі, і ще був пару раз, коли вилітав з Амстердаму в Гамбург - сміється і говорить: "Мені не треба Амстердам - тут краще!" - і показує на небо та на Середземне море. Ну і добре: Have a nice day! Вірю голандцю: при ціні на газ (1,48/11,17)х26,50=3,51 (ТРИ гривні 50 копійок) за куб газу краще тут, ніж в Амстердамі...
- Заправився на British Petroleum - 25 літрів пального А95 - по 8,38 ліри літр або по 20 гривень літр, а ні, помилився: (8,38/11,16)х26,50=19,90 гривні літр... Печера Аладдіна: бензин по 0.75 долара за літр...... так це самий дорогий... Від Брітіша та його кумпеля Петролєума...
- 2 години витратив на екскурсію для наших людей Анталією - приїхали вчора о 17-00 на авто з Києва. Останній перегон був 1200 км - чоловік за кермом, не мінялися. По дорозі в Анталію зупинила турецька Trafik polis - швидкість 142 км на год (дозволено 120+10%х120). - щось там бекав мекав типу "Я не я - і хата не моя! Я ж тільки трошки! Я ж тільки на півшишечки! Я ж не хотів..." - відпустили без штрафу. Люблять в Туреччині українців, поважають...
Хочуть люди в Анталію на завжди. Мають віддалену роботу. Сказали яку, але я вам, хлопці, не скажу. Показував їм райони. Порадив для початку пожити пару тижнів в готелі "помацати"... Погодилися.
Висадив на пляжі... Хоч побачуть, що таке море... Кияни в шоці після відвідування не самого дешевого супермаркета MIGROS - ледве підвязали щелепу - після київських страшних цін...
Дуже порядні люди: в мене було прохання із-за кордону дещо привезти - привезли, грошей не взяли, тому гріх було не покатати Анталією...
Отак і мучаються інвестори...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:51

  akurt написав:А що там відбувається - все ОК, як писав Вольтер "Вдале інвестування - воно і є вдале інвестування!":
- ліра/долар 11,16 - обід в ресторації - замовив курку "Під мексиканським соусом" з овочами гріль - все обійшлося в 20 лір то 1,8$.
- парковка біля супермаркету Тахтакале - паркується разом з моїм авто авто з номерами Нідерландів - спитав англійською: справді - приїхали з Нідерландів. Не близько... Я сказав, що пару раз був в Амстердамі, і ще був пару раз, коли вилітав з Амстердаму в Гамбург - сміється і говорить: "Мені не треба Амстердам - тут краще!" - і показує на небо та на Середземне море. Ну і добре: Have a nice day! Вірю голандцю: при ціні на газ (1,48/11,17)х26,50=3,51 (ТРИ гривні 50 копійок) за куб газу краще тут, ніж в Амстердамі...
- Заправився на British Petroleum - 25 літрів пального А95 - по 8,38 ліри літр або по 20 гривень літр, а ні, помилився: (8,38/11,16)х26,50=19,90 гривні літр... Печера Аладдіна: бензин по 0.75 долара за літр...... так це самий дорогий... Від Брітіша та його кумпеля Петролєума...
- 2 години витратив на екскурсію для наших людей Анталією - приїхали вчора о 17-00 на авто з Києва. Останній перегон був 1200 км - чоловік за кермом, не мінялися. По дорозі зупинила Trafik polis - швидкість 142 км на год. - щось там бекав мекав типу "Я не я - і хата не моя! Я ж тільки трошки! Я ж тільки на півшишечки! Я ж не хотів..." - відпустили без штрафу. Люблять в Туреччині українців, поважають...
Хочуть люди в Анталію на завжди. Мають віддалену роботу. Сказали яку, але я не скажу. Показував їм райони. Порадив для початку пожити пару тижнів в готелі "помацати"... Погодилися.
Висадив на пляжі... Хоч побачуть, що таке море... Кияни в шоці після відвідування не самого дешевого супермаркета MIGROS - ледве підвязали щелепу - після київських страшних цін...
Дуже порядні люди: в мене було прохання із-за кордону дещо привезти - привезли, грошей не взяли, тому гріх було не покатати Анталією...
Отак і живемо.

пишуть таке:
Target 15 - 17 Thanks to Erdogan policy

це ж взагалі супер! у мене є фіксд витрати в лірі = менше витрачу баксів )))
хіхіхі...

внаненька буде завалена турецькими товарами по такому курсу ліри )))
хахаха...

упокойся з миром українська промисловість :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:59

Хі-хі... Видав жінці 1000 лір - поїхала на шопінг, сказала майже те саме: при безкоштовній роздачі всього і вся гріх не витратити 1000...

Новини нерухомості - покатав же киян не даром - подивился:
- на теренах Casa grande продовжуються роботи по асфальтуванню безкоштовної з освітленням парковки площею близько 50 соток. Подивилися спеціально: шар асфальту у 20 см!!!!
- на теренах комплекса CasaLuna - вже зовні оштукатурено більшу частку корпусів, частина корпусів вже зовні оздоблена штучними камінням чи плитами - не знаю - виглядає як пилений мармур - цін не знаю, літом чув що там 3+1 по 2 500 000 лір - десь по 250 000 доларів.
- на теренах нового комплеса від AKG-group - здивували темпами - з трьох корпусів вже готові каркаси двох. Там дорого, всього 61 квартира - всі 3+1 та 4+1 - ціна за Прайс-листом 4 000 000 лір. То під багатого інвестора - купуєш і майже автоматично отримуєш громадянство (вкладення більше за 250 000 доларів).
Є цікава інфа про ЖК CasaMax - той, де вклалися наші люди. Напишу пізніше. Там про гроші. Треба цифри перевірити.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:04

  akurt написав:Хі-хі... Видав жінці 1000 лір - поїхала на шопінг, сказала майже те саме: при безкоштовній роздачі всього і вся гріх не витратити 1000...

Новини нерухомості - покатав же киян не даром - подивился:
- на теренах Casa grande продовжуються роботи по асфальтуванню безкоштовної з освітленням парковки площею близько 50 соток. Подивилися спеціально: шар асфальту у 20 см!!!!
- на теренах комплекса CasaLuna - вже зовні оштукатурено більшу частку корпусів, частина корпусів вже зовні оздоблена штучними камінням чи плитами - не знаю - виглядає як пилений мармур - цін не знаю, літом чув що там 3+1 по 2 500 000 лір - десь по 250 000 доларів.
- на теренах нового комплеса від AKG-group - здивували темпами - з трьох корпусів вже готові каркаси двох. Там дорого, всього 61 квартира - всі 3+1 та 4+1 - ціна за Прайс-листом 4 000 000 лір. То під багатого інвестора - купуєш і майже автоматично отримуєш громадянство (вкладення більше за 250 000 доларів).
Є цікава інфа про ЖК CasaMax - той, де вклалися наші люди. Напишу пізніше. Там про гроші. Треба цифри перевірити.

ну ти й мужлан, в мене жінка сама заробляє на себе.

покатав же киян не даром -

скільки заробив на покатушках?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:18

  flyman написав:
покатав же киян не даром -
скільки заробив на покатушках?

Заробив. Реально. І саме Ви знаєте, як: я всіх "наших", хто їде на авто в Анталію, прОшу привезти 1-2 паки пива з Румунії чи з Болгарії.
Пан Сергій привіз аж три упаковки по 6 банок. Грошей не взяв, хоч я пропонував і гривнями, і лірами.
Тому гріх було не покатати його з жінкою по Анталії.
Не знаю, хто з нас більше витратив: пан Сергій на пиво чи я - на пальне.
Не рахували того...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:09

  akurt написав:А що там відбувається - все ОК,

Да, всё ОК!
Было 2 пачки денег, осталась одна...
Зображення
На очереди валютное регулирование, и думающие турки избавляются
от самой смешной валюты Европы...
Зображення
А так, всё ок!
Денег у народа почти не осталось.
Барашка постригли не дав повзрослеть.

Так що бідолашні ріелтори, незабаром вам буде дуже сумно....
RTC12
 
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