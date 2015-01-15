Додано: Чет 18 лис, 2021 15:29

А що там відбувається - все ОК, як писав Вольтер "Вдале інвестування - воно і є вдале інвестування!":

- ліра/долар 11,16 - обід в ресторації - замовив курку "Під мексиканським соусом" з овочами гріль - все обійшлося в 20 лір то 1,8$.

- парковка біля супермаркету Тахтакале - паркується разом з моїм авто авто з номерами Нідерландів - спитав англійською: справді - приїхали з Нідерландів. Не близько... Я сказав, що пару раз був в Амстердамі, і ще був пару раз, коли вилітав з Амстердаму в Гамбург - сміється і говорить: "Мені не треба Амстердам - тут краще!" - і показує на небо та на Середземне море. Ну і добре: Have a nice day! Вірю голандцю: при ціні на газ (1,48/11,17)х26,50=3,51 (ТРИ гривні 50 копійок) за куб газу краще тут, ніж в Амстердамі...

- Заправився на British Petroleum - 25 літрів пального А95 - по 8,38 ліри літр або по 20 гривень літр, а ні, помилився: (8,38/11,16)х26,50=19,90 гривні літр... Печера Аладдіна: бензин по 0.75 долара за літр...... так це самий дорогий... Від Брітіша та його кумпеля Петролєума...

- 2 години витратив на екскурсію для наших людей Анталією - приїхали вчора о 17-00 на авто з Києва. Останній перегон був 1200 км - чоловік за кермом, не мінялися. По дорозі в Анталію зупинила турецька Trafik polis - швидкість 142 км на год (дозволено 120+10%х120). - щось там бекав мекав типу "Я не я - і хата не моя! Я ж тільки трошки! Я ж тільки на півшишечки! Я ж не хотів..." - відпустили без штрафу. Люблять в Туреччині українців, поважають...

Хочуть люди в Анталію на завжди. Мають віддалену роботу. Сказали яку, але я вам, хлопці, не скажу. Показував їм райони. Порадив для початку пожити пару тижнів в готелі "помацати"... Погодилися.

Висадив на пляжі... Хоч побачуть, що таке море... Кияни в шоці після відвідування не самого дешевого супермаркета MIGROS - ледве підвязали щелепу - після київських страшних цін...

Дуже порядні люди: в мене було прохання із-за кордону дещо привезти - привезли, грошей не взяли, тому гріх було не покатати Анталією...

Отак і мучаються інвестори...