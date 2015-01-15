Додано: Чет 18 лис, 2021 18:57

Пока RТС12 - сегодня главный эксперт по Турции, которую не видел даже в подзорную трубу, свернутую из любимой газеты "Московский комсомолец", нас всех будет развлекать - прикольная новость от нашего форумчанина, который арендует квартиру 2+1 в Анталии за 3 500 лир или на сегодня 3500/11.00=318 долларов.

По моему совету сдал свои квартиру в Киеве - пересдача - на 2 500 гривен дороже - то есть на 100 долларов дороже, чем было.

Реально классно!

То что я говорил: если не хочешь превратится в RТС12 - сдай свою квартиру в Украине и живи с шампанским в бокале и икрой в бутерброде в теплой квартире в теплым климатом в Анталии.

То, что я говорил: колоти бабло в Украине, а трать - за границей.

Классно форумчан сбили с пути людишки вот эти, которые... молчу... молчу...