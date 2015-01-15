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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:30

Пане RTC12- зараз модна тема Капо-Верде - Ви там теж ніколи в житті не були і ніколи в житті не будете - розкажіть як там з ВВП та із ЗВР. Як там з валютою - фото у Вас є того, чого ніколи в руках не трbмали і не триматимете?
Може ж люди хочуть інвестувати... А тут такий файний фахівець...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:57

Пока RТС12 - сегодня главный эксперт по Турции, которую не видел даже в подзорную трубу, свернутую из любимой газеты "Московский комсомолец", нас всех будет развлекать - прикольная новость от нашего форумчанина, который арендует квартиру 2+1 в Анталии за 3 500 лир или на сегодня 3500/11.00=318 долларов.
По моему совету сдал свои квартиру в Киеве - пересдача - на 2 500 гривен дороже - то есть на 100 долларов дороже, чем было.
Реально классно!
То что я говорил: если не хочешь превратится в RТС12 - сдай свою квартиру в Украине и живи с шампанским в бокале и икрой в бутерброде в теплой квартире в теплым климатом в Анталии.
То, что я говорил: колоти бабло в Украине, а трать - за границей.
Классно форумчан сбили с пути людишки вот эти, которые... молчу... молчу...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лис, 2021 19:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:59

  change_pm написав:Ну, давайте інвештури, хто більше якихось страшилок роскаже!?

Флай, а скіко в тебе жінка заробляє?

без поняття, а в тебе?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:00

  akurt написав:Пока RТС12 - сегодня главный эксперт по Турции, которую не видел даже в подзорную трубу, свернутую из любимой газеты "Московский комсомолец", нас всех будет развлекать - прикольная новость от нашего форумчанина, который арендует квартиру 2+1 в Анталии за 3 500 лир или на сегодня 3500/11.00=318 долларов.
По моему совету сдал свои квартиру в Киеве - пересдача - на 2 500 гривен дороже - то есть на 100 долларов дороже, чем было.
Реально классно!
То что я говорил: если не хочешь превратится в RТС12 - сдай свою квартиру в Украине и живи с шампанским в бокале и икрой в бутерброде в теплой квартире в теплым климатом в Анталии.

тю, навіщо одну, якщо можна три по 100500
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:06

  akurt написав:Може ж люди хочуть інвестувати... А тут такий файний фахівець...

По инвестициям и консалтингу с потерей почти половины капитала,
то есть В НИКУДА, тут уже есть знатный специалист...
На своих ошибках он очевидно уже поумнел, и нашел достойное занятие в виде извоза.
Абсолютно верное решение. Хоть на булочку заработает,
иначе можно остаться даже без носков...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:10

  RTC12 написав:
  akurt написав:Може ж люди хочуть інвестувати... А тут такий файний фахівець...

По инвестициям и консалтингу с потерей почти половины капитала,
то есть В НИКУДА, тут уже есть знатный специалист...
На своих ошибках он очевидно уже поумнел, и нашел достойное занятие в виде извоза.
Абсолютно верное решение. Хоть на булочку заработает,
иначе можно остаться даже без носков...

і труселів,
хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:18

  akurt написав:То что я говорил: если не хочешь превратится в RТС12 - сдай свою квартиру в Украине и живи с шампанским в бокале и икрой в бутерброде в теплой квартире в теплым климатом в Анталии.

Ты забыл добавить:
С личным муфтием, прислугой и массажистками.
Теряешь риелторский статус :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:22

Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця, щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12 не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (видалено) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково - але карма то є карма...
akurt
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