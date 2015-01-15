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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:43
akurt написав:
Мені однаково - але карма то є карма...
Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00
RTC12 написав: akurt написав:
Мені однаково - але карма то є карма...
Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:44
akurt написав:
Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі
і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця,
щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12
не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено
) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма...
Бува і через рік проявляється...
та я що, не буде труселів, не буде в чому везти каклєти Франклінів для "себе, а не в оренду", тому роблю поправку для пана RTC12, що більше важливо інвешторам в ТРЖН.
А в темі КРЖН оператор обліківки vitalian писав, що носки можна не носити, а їх намалювати (думаю, що ще краще, зробити татуху)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 18 лис, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:46
change_pm написав: flyman написав:
без поняття
change_pm написав:
Ну, давайте інвештури, хто більше якихось страшилок роскаже!?
Флай, а скіко в тебе жінка заробляє?
, а в тебе?
Така сама фігня, не слідкував...
Хоча є проблема, доводиться кожен місяць їй підкидати до 20 кіло гривень...
зі. краще б вона мені підкидала
так жінкам завжди не вистачає...
ага, тримай карман ширше...
хіба знайдеш собі "цукрову маму" (або тата, в залежності від орієнтації)
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48
change_pm написав: akurt написав:
Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі
і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця,
щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12
не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено
) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма...
Бува і через рік проявляється...
А я пропонував - провести тест-драйв, подивитись скіко грощів дадуть і хто прийде орендувати...
А то раптом вийде. як вище, а таких кавалірок 3
І що тоді?
зі. Хоча на Кад.дачах можна китайцям здавати дешево, там десь Хуавей має охвіс, може якись прибиральник буде знімати?!
15 метрів, то для них - ЖИР!
щось забагато переживальників, і Успіх, і його Вчитель, і альтер-его Вчителя ... мені аж "мурашка по кожі"
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