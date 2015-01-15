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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:43

  akurt написав:Мені однаково - але карма то є карма...

Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:Мені однаково - але карма то є карма...

Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:44

  akurt написав:Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця, щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12 не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма... Бува і через рік проявляється...

та я що, не буде труселів, не буде в чому везти каклєти Франклінів для "себе, а не в оренду", тому роблю поправку для пана RTC12, що більше важливо інвешторам в ТРЖН.
А в темі КРЖН оператор обліківки vitalian писав, що носки можна не носити, а їх намалювати (думаю, що ще краще, зробити татуху)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лис, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:46

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ну, давайте інвештури, хто більше якихось страшилок роскаже!?

Флай, а скіко в тебе жінка заробляє?

без поняття, а в тебе?

Така сама фігня, не слідкував...

Хоча є проблема, доводиться кожен місяць їй підкидати до 20 кіло гривень... :(

зі. краще б вона мені підкидала :P

так жінкам завжди не вистачає...
ага, тримай карман ширше...
хіба знайдеш собі "цукрову маму" (або тата, в залежності від орієнтації)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48

  change_pm написав:
  akurt написав:Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця, щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12 не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма... Бува і через рік проявляється...

А я пропонував - провести тест-драйв, подивитись скіко грощів дадуть і хто прийде орендувати...

А то раптом вийде. як вище, а таких кавалірок 3 :!: :!: :!:
І що тоді?

зі. Хоча на Кад.дачах можна китайцям здавати дешево, там десь Хуавей має охвіс, може якись прибиральник буде знімати?!
15 метрів, то для них - ЖИР!

щось забагато переживальників, і Успіх, і його Вчитель, і альтер-его Вчителя ... мені аж "мурашка по кожі"
flyman
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  #<1 ... 385386387388
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