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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:43

  akurt написав:Мені однаково - але карма то є карма...

Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:Мені однаково - але карма то є карма...

Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:44

  akurt написав:Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця, щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12 не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма... Бува і через рік проявляється...

та я що, не буде труселів, не буде в чому везти каклєти Франклінів для "себе, а не в оренду", тому роблю поправку для пана RTC12, що більше важливо інвешторам в ТРЖН.
А в темі КРЖН оператор обліківки vitalian писав, що носки можна не носити, а їх намалювати (думаю, що ще краще, зробити татуху)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лис, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:46

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ну, давайте інвештури, хто більше якихось страшилок роскаже!?

Флай, а скіко в тебе жінка заробляє?

без поняття, а в тебе?

Така сама фігня, не слідкував...

Хоча є проблема, доводиться кожен місяць їй підкидати до 20 кіло гривень... :(

зі. краще б вона мені підкидала :P

так жінкам завжди не вистачає...
ага, тримай карман ширше...
хіба знайдеш собі "цукрову маму" (або тата, в залежності від орієнтації)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48

  change_pm написав:
  akurt написав:Пане Флаймане, якщо відверто, І Ви ТОЧНО знаєте мою думку: Ви людина неординарна в хорошому сенсі і трохи прикольна, серед форумчан, якщо реально розібратися:
- в галузі інвестицій майже на першому місці;
- ідея Ваша щодо інвестицій - і ви знаєте мою думку - классна - неординарна; тим і ціниться.
- бажано все ж таки довести до кінця, щоби к.к.д. був вище одиниці.
Але цитувати оцього RTC12 не варто, там все дуже погано...
Карма буде не та... НЕ ДОВЕДЕТЕ, АБО - ПАМ"ЯТАЄТЕ - ми ж обговорювали з Вами - квартиранти будуть наркомани або - не дай Боже - неплатіжоспосібними...
Тому оце (іменник на букву "о" видалено) не цитуйте - ще маєте можливість замінити смайликом...
Мені однаково (!!!) - але карма то є карма... Бува і через рік проявляється...

А я пропонував - провести тест-драйв, подивитись скіко грощів дадуть і хто прийде орендувати...

А то раптом вийде. як вище, а таких кавалірок 3 :!: :!: :!:
І що тоді?

зі. Хоча на Кад.дачах можна китайцям здавати дешево, там десь Хуавей має охвіс, може якись прибиральник буде знімати?!
15 метрів, то для них - ЖИР!

щось забагато переживальників, і Успіх, і його Вчитель, і альтер-его Вчителя ... мені аж "мурашка по кожі"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

нічого собі:
USDTRY 11
пора шортити
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:22

Экономика Турции - это " пациент, лежащий в реанимации"!

  flyman написав:нічого собі:
USDTRY 11
пора шортити

Побійтесь Бога Флаймане! Що там шортити? Все йде до того, як і в далекому 2005 році, коли квиток на міській транспорт був по мУльйону, а монетка RTC12 коштувала декілька американських центів. Добре що ми живемо у ЧАС ІНТЕРНЕТУ і нам ніколи НЕ ТРЕБА БУТИ В ТУРЕЧЧИНІ, ЩОБ ВСЕ ПРО НЕЇ ЗНАТИ. На відміну від бідного турецького "рибалки" акурта, який ніколи НЕ мав долярових рахунків в Туреччині, червоних трусів та нікого НЕ АГІТУВАВ ВІДКРИВАТИ ДЕПОЗИТИ В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІРІ, ЯКА "ТВЕРДІША ЗА ВАТУ".

І ЗНОВУ сьогодні турецька ліра побила всі антирекорди за останні 5 років, а ЦБ Туреччини заявив про зниження процентної ставки до 15 %. Авантюрні заяви Єрдогана про геополітичний курс тільки поглибшують єкономічну кризу у країні і вона впевнено опускається до рівня НАЙГІРШИХ ЄКОНОМІК СВІТУ.

Тому щиро ВІТАЮ ІЗ БЕЗДОГАННИМ ТА НАДВИЧАЙНО РОЗУМНИМ ВИБОРОМ КРАЇНИ ДЛЯ ІНВЕШТИЦІЙ, ЯКИЙ ОБРАВ НАШ мега "конШультант" по фінансам, нерухомості, харчам та пустирям Анталії.
Мої аплодисменти йому, а також із нетерпінням чекаю наступної серії його трагікомедії. :D

P.S. 😝 Новый рекорд: шекель продолжает свой рост по отношению к доллару США благодаря усилении израильской экономики и ее полном благополучии в период выхода из кризиса
https://nashe.orbita.co.il/blogs/economy/107988
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 18 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:40

індекси доступності житла, рейтинг, з іпотекою

https://nerukhomi.ua/news/ryinok/sostavlen-rejting-stran-s-samyim-dostupnyim-zhilem.htm
flyman
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