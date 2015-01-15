Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:43
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:44
та я що, не буде труселів, не буде в чому везти каклєти Франклінів для "себе, а не в оренду", тому роблю поправку для пана RTC12, що більше важливо інвешторам в ТРЖН.
А в темі КРЖН оператор обліківки vitalian писав, що носки можна не носити, а їх намалювати (думаю, що ще краще, зробити татуху)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лис, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:46
так жінкам завжди не вистачає...
ага, тримай карман ширше...
хіба знайдеш собі "цукрову маму" (або тата, в залежності від орієнтації)
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48
щось забагато переживальників, і Успіх, і його Вчитель, і альтер-его Вчителя ... мені аж "мурашка по кожі"
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
нічого собі:
USDTRY 11
пора шортити
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:22
Экономика Турции - это " пациент, лежащий в реанимации"!
Побійтесь Бога Флаймане! Що там шортити? Все йде до того, як і в далекому 2005 році, коли квиток на міській транспорт був по мУльйону, а монетка RTC12 коштувала декілька американських центів. Добре що ми живемо у ЧАС ІНТЕРНЕТУ і нам ніколи НЕ ТРЕБА БУТИ В ТУРЕЧЧИНІ, ЩОБ ВСЕ ПРО НЕЇ ЗНАТИ. На відміну від бідного турецького "рибалки" акурта, який ніколи НЕ мав долярових рахунків в Туреччині, червоних трусів та нікого НЕ АГІТУВАВ ВІДКРИВАТИ ДЕПОЗИТИ В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІРІ, ЯКА "ТВЕРДІША ЗА ВАТУ".
І ЗНОВУ сьогодні турецька ліра побила всі антирекорди за останні 5 років, а ЦБ Туреччини заявив про зниження процентної ставки до 15 %. Авантюрні заяви Єрдогана про геополітичний курс тільки поглибшують єкономічну кризу у країні і вона впевнено опускається до рівня НАЙГІРШИХ ЄКОНОМІК СВІТУ.
Тому щиро ВІТАЮ ІЗ БЕЗДОГАННИМ ТА НАДВИЧАЙНО РОЗУМНИМ ВИБОРОМ КРАЇНИ ДЛЯ ІНВЕШТИЦІЙ, ЯКИЙ ОБРАВ НАШ мега "конШультант" по фінансам, нерухомості, харчам та пустирям Анталії.
Мої аплодисменти йому, а також із нетерпінням чекаю наступної серії його трагікомедії.
P.S. 😝 Новый рекорд: шекель продолжает свой рост по отношению к доллару США благодаря усилении израильской экономики и ее полном благополучии в период выхода из кризиса
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 18 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:40
індекси доступності житла, рейтинг, з іпотекою
Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:38
Пан Флайман дав цікаве посилання... Я подивився...
Блін, яка негаразда - Туреччина тільки на місці 29.
Да... пан RTC12 тому і бісится не по-дитячому, що втікачка-татарка із Казані та звільнений з кухні турецький повар довели його до психо-фінансової травми: без грошей та без квартири...
Добре вони йому в січні 2021 задурили голову кольором Прайс-листів у Забудовника...
Цікаво, що його порадники в ці дні залишилися теж без квартири...
"Лоханулись...
Ну, как всегда..." (слова з пісні)...
Ну що - всім треба їхати в Саудівську Аравію... Перше місце...
Підтримую такий вибір.
Мама так і казали: "За дурною головою і ногам нема покою"...
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