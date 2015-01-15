Ты хоть понятие имеешь что это такое?
Или уже стал последователем буддизма и индуизма в мусульманской стране?
Христианские конфессии отрицают веру в существование кармы.
Ты лучше проговори шахаду, сделай омовение и учи Коран...
На всякий случай...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:43
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:44
та я що, не буде труселів, не буде в чому везти каклєти Франклінів для "себе, а не в оренду", тому роблю поправку для пана RTC12, що більше важливо інвешторам в ТРЖН.
А в темі КРЖН оператор обліківки vitalian писав, що носки можна не носити, а їх намалювати (думаю, що ще краще, зробити татуху)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лис, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:46
так жінкам завжди не вистачає...
ага, тримай карман ширше...
хіба знайдеш собі "цукрову маму" (або тата, в залежності від орієнтації)
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48
щось забагато переживальників, і Успіх, і його Вчитель, і альтер-его Вчителя ... мені аж "мурашка по кожі"
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
нічого собі:
USDTRY 11
пора шортити
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:22
Экономика Турции - это " пациент, лежащий в реанимации"!
Побійтесь Бога Флаймане! Що там шортити? Все йде до того, як і в далекому 2005 році, коли квиток на міській транспорт був по мУльйону, а монетка RTC12 коштувала декілька американських центів. Добре що ми живемо у ЧАС ІНТЕРНЕТУ і нам ніколи НЕ ТРЕБА БУТИ В ТУРЕЧЧИНІ, ЩОБ ВСЕ ПРО НЕЇ ЗНАТИ. На відміну від бідного турецького "рибалки" акурта, який ніколи НЕ мав долярових рахунків в Туреччині, червоних трусів та нікого НЕ АГІТУВАВ ВІДКРИВАТИ ДЕПОЗИТИ В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІРІ, ЯКА "ТВЕРДІША ЗА ВАТУ".
І ЗНОВУ сьогодні турецька ліра побила всі антирекорди за останні 5 років, а ЦБ Туреччини заявив про зниження процентної ставки до 15 %. Авантюрні заяви Єрдогана про геополітичний курс тільки поглибшують єкономічну кризу у країні і вона впевнено опускається до рівня НАЙГІРШИХ ЄКОНОМІК СВІТУ.
Тому щиро ВІТАЮ ІЗ БЕЗДОГАННИМ ТА НАДВИЧАЙНО РОЗУМНИМ ВИБОРОМ КРАЇНИ ДЛЯ ІНВЕШТИЦІЙ, ЯКИЙ ОБРАВ НАШ мега "конШультант" по фінансам, нерухомості, харчам та пустирям Анталії.
Мої аплодисменти йому, а також із нетерпінням чекаю наступної серії його трагікомедії.
P.S. 😝 Новый рекорд: шекель продолжает свой рост по отношению к доллару США благодаря усилении израильской экономики и ее полном благополучии в период выхода из кризиса
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 18 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:40
індекси доступності житла, рейтинг, з іпотекою
Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:38
Пане Флаймане - в "шорт" стають для того, щоби НА ЧУЖОМУ заробити СОБІ якусь копійчину.
У місцях вдалого інвестування в нерухомість то є зайвим - гроші самі пливуть у руки.
Дивіться: наші люди - вдалі безумовно інвестори - зараз будуть вселятися в нову квартиру (інвестували в минулому році - не лохАнулися, як топтуни на цій гілці).
Дивляться ось такий холодильник (ширина ніши для холодильника у меблях кухні - звісно, меблі вже встановлено Забудовником за дизайн-проєктом - 91 см):
Беремо дивну річ, яку - на жаль - не можуть купити - бо на жаль, не заробили на ту забавку деякі форумчани - калькулятор - і рахують так:
29969 гривень/26,50=1 130 доларів.
А тепер беремо ось точно точнісенько такий:
Калькулятор що дає:
9999/11,06=904 долари.
Різниця - у бік інвестора з розумом - складає 1130-904=226 доларів США.
Ну ось, як все просто...
Щоби шортити, теба мати гроші+голову на плечах.
А щоби мати холодильник об"ємом 620 літрів треба - крім грошей та розуму - треба мати місце, куди його поставити.
Тут у більшості найактивнішх дописувачів проблема...
Як говорять: "В болото влізти легко, а назад - хоч воли впрягай!"
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:05
Інвестиція по-турецьки : Купив за 200К, продав за 112К
Зараз поясню, для самих "УПОРОТИХ ІНВЕшТОРІВ", чому нерухомість в Туреччині неодмінно буде знижуватись в ціні.
Як би хтось не ІСТЕРИВ, НЕ МАХАВ РУКАМИ І ЩО БИ ТУТ НЕ ПИСАВ, АЛЕ ФАКТ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ФАКТОМ і в Туреччині вирує економічна криза, що ОДНОЗНАЧНО відіб'ється на ринку нерухомості. Один із симптомів – високий рівень інфляції, а також девальвація національної валюти, через що зростання цін на турецьку власність не відбиває реальності.
Високі відсоткові ставки, застій в економіці, падіння курсу валюти та накопичення державного боргу – все це говорить про нездорову економічну ситуацію в Туреччині.
Для місцевих жителів це означає, що протягом кількох років зростатимуть безробіття та знижуватимуться ціни на нерухомість.
Тому розглядаючи Туреччину загалом і враховуючи вартість ліри, яка різко впала по відношенню до американського долара, можна дійти висновку, що ціни на нерухомість, для таких "влошенців" як акурт , НІБИ ростуть, але РЕАЛЬНО В ДОЛЛАРАХ USD, у річному обчисленні вони ПАДАЮТЬ. Та й кількість іноземних угод з місцевою нерухомістю, які за рахунок цього
зацікавились "здешевілою" турецькою нерухомістю в іноземній валюті, а насамперед з боку країн Перської затоки - не відображає РЕАЛЬНОГО стану на внутрішньому ринку, на якому ціна на нерухомість знизилась з поправкою на ІНФЛЯЦІЮ.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 19 лис, 2021 09:04, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|