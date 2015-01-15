Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:05

Зараз поясню, для самих "УПОРОТИХ ІНВЕшТОРІВ", чому нерухомість в Туреччині неодмінно буде знижуватись в ціні.



Як би хтось не ІСТЕРИВ, НЕ МАХАВ РУКАМИ І ЩО БИ ТУТ НЕ ПИСАВ, АЛЕ ФАКТ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ФАКТОМ і в Туреччині вирує економічна криза, що ОДНОЗНАЧНО відіб'ється на ринку нерухомості. Один із симптомів – високий рівень інфляції, а також девальвація національної валюти, через що зростання цін на турецьку власність не відбиває реальності.



Високі відсоткові ставки, застій в економіці, падіння курсу валюти та накопичення державного боргу – все це говорить про нездорову економічну ситуацію в Туреччині.



Для місцевих жителів це означає, що протягом кількох років зростатимуть безробіття та знижуватимуться ціни на нерухомість.



Тому розглядаючи Туреччину загалом і враховуючи вартість ліри, яка різко впала по відношенню до американського долара, можна дійти висновку, що ціни на нерухомість, для таких "влошенців" як акурт , НІБИ ростуть, але РЕАЛЬНО В ДОЛЛАРАХ USD, у річному обчисленні вони ПАДАЮТЬ . Та й кількість іноземних угод з місцевою нерухомістю, які за рахунок цього

зацікавились "здешевілою" турецькою нерухомістю в іноземній валюті, а насамперед з боку країн Перської затоки - не відображає РЕАЛЬНОГО стану на внутрішньому ринку, на якому ціна на нерухомість знизилась з поправкою на ІНФЛЯЦІЮ .