Frant написав:
Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолодджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути
); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть
) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який містится між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадую стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Насправді ніякої квартири там немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?