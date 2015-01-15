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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:33

Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.

Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.

Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:49

  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.

Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.

Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.

Чекаємо на чергову байку про Сергія із Запоріжжя, з яким акурт познайомився на пляжі, коли той ідучи купатися в море, попросив нашого проХфесора ( який до речі виглядає дуже порядною людиною "на перший погляд") постерегти йому портфель із 650К євро. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09

  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.


Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...

Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.

Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.
https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира
Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...

Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:16

  akurt написав:Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба барти, інвестувати. Трохи пізно - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто не в курсі фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.

п.Акурт плутає ТурКурРЖН з КиївРЖН???
Вже зранку прийняв дозу турецького пійла????

Щодо інвестицій і інвештицій в українську нерухомість - я можу Вас повчити, п.Акурт.

  akurt написав:Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?

Ви начитались прогнозів п.зРадіо????
Мені вони - також подобаються)))) Проте я чітко бачу, що ціни КРЖН відновлюються і скоро вийдуть на довоєнний рівень.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 лис, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:20

Я ж Вам напиcав: Ви просто "не в курсі".
Я ніколи та нічого не плутаю. Ніколи та нічого.
Повернемося до питання в квітні - ОК? Зараз трохи заспокойтеся. До квітня.

P.S. zРадио НЕ читаю - колись читав. Взагалі НЕ читаю ніякі гілки форуму, дуже дуже рідко заглядую на "київську" та "львівську" гілки. Київська цікавіша - там більше мудрих людей.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:27

В УКРАЇНІ 5 років тому, доллар був по 38 гривень. Сьогодні 26. В Ізраїлі також по 4.0 шекелів, а сьогодні 3.1.Ось де ріст та процвітання!!! І це навіть НЕ зважаючи на наших ворогів ( хоча для когось вони напевно любі друзі. Судячи по тому як декому в Туреччині з ними приємно жити по-сусідству) .
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:34

Колотится наш бідний ізраїльтянин - хоче встигнути дати поради форумчанам, як вкласти гроші у дно фундаменту в пустелі неподалік кордону з Палестиною.
Мабуть, треба прислухатися - хлоп круто лоханувся - не купив влітку 2019 чудову під ключ готову з ремоном та побутовою технікою квартиру в Анталії - і знає, куди тягне українців:
у країну абсолютно безвкусних помідорів та огірків - як із скла. При тому це не залежить від сорту.
Ізраїль він такий. Роберто теж такий: нехай всім буде погано...
Ех, фатальна помилка інвестицій літа 2019... та осені 2019 - перехрестмося - не дай Боже в таку халепу вскочити - осені 2019...
Перехрестимося...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:46

  akurt написав:Мабуть, треба прислухатися - хлоп круто лоханувся - не купив влітку 2019 чудову під ключ готову з ремоном та побутовою технікою квартиру в Анталії -

Навіщо?
Заради проживання 3 тижнів на рік?
Замість того щоб вільно їздити по світу????
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:50

Це ж яке щастя НЕ купити квартиру в Анталії!

Однозначно повезло мені із інвестицією в КРНЖ. КВАРТИРА ЗА 2 РОКИ ВИСТРІЛИЛА У ЦІНІ МІНІМУМ ВДВІЧІ, ЯКЩО НЕ БІЛЬШЕ...А головне будинок зданий, квартира приватизована, все чікі-пукі як то кажуть. Мажемо чорну ікру на хліб та читаємо про муки та страждання анталійських інвеШторів :lol:

А ЩО АНТАЛІЙСЬКИЙ "неохрущик" В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ ЗА 40 000 ЄВРО? НЕДОБУДОВА МАБУТЬ.., :? БО НЕМАЄ ЛОХІВ ТАКЕ ГІВНО КУПЛЯТИ.

P.S.НЕ ВІРТЕ БАЙКАМ БЛУДНОГО АКУРТА ТА ПЕРЕХРЕСТІТЬСЯ, ЩО ВИ В УКРАЇНІ ЖИВЕТЕ ТА ІНВЕСТУЄТЕ ДРУЗІ!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:15

  roberto dark написав:А ЩО АНТАЛІЙСЬКИЙ "неохрущик" В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ ЗА 40 000 ЄВРО?

Якщо є лишні 40 000 євро - можна купити.
Чому би і ні?
Проте - спочатку потрібно мати хоча би 10 квартир в Києві, одну в Лондоні, одну в Цюриху.
Тоді можна інвештувати в Туреччину, Албанію та інші Болгарії.
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