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Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Чекаємо на чергову байку про Сергія із Запоріжжя, з яким акурт познайомився на пляжі, коли той ідучи купатися в море, попросив нашого проХфесора ( який до речі виглядає дуже порядною людиною "на перший погляд") постерегти йому портфель із 650К євро.
Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся. Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем. Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН. А там дуже цікаві назрівають процеси... Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник: - звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.Трохи вже нервуються. - що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту. - куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира". Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає. https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба барти, інвестувати. Трохи пізно - треба було в 2017-2020 роках... Ви просто не в курсі фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
п.Акурт плутає ТурКурРЖН з КиївРЖН??? Вже зранку прийняв дозу турецького пійла????
Щодо інвестицій і інвештицій в українську нерухомість - я можу Вас повчити, п.Акурт.
akurt написав:Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Ви начитались прогнозів п.зРадіо???? Мені вони - також подобаються)))) Проте я чітко бачу, що ціни КРЖН відновлюються і скоро вийдуть на довоєнний рівень.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 лис, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
В УКРАЇНІ 5 років тому, доллар був по 38 гривень. Сьогодні 26. В Ізраїлі також по 4.0 шекелів, а сьогодні 3.1.Ось де ріст та процвітання!!! І це навіть НЕ зважаючи на наших ворогів ( хоча для когось вони напевно любі друзі. Судячи по тому як декому в Туреччині з ними приємно жити по-сусідству) .
Колотится наш бідний ізраїльтянин - хоче встигнути дати поради форумчанам, як вкласти гроші у дно фундаменту в пустелі неподалік кордону з Палестиною. Мабуть, треба прислухатися - хлоп круто лоханувся - не купив влітку 2019 чудову під ключ готову з ремоном та побутовою технікою квартиру в Анталії - і знає, куди тягне українців: у країну абсолютно безвкусних помідорів та огірків - як із скла. При тому це не залежить від сорту. Ізраїль він такий. Роберто теж такий: нехай всім буде погано... Ех, фатальна помилка інвестицій літа 2019... та осені 2019 - перехрестмося - не дай Боже в таку халепу вскочити - осені 2019... Перехрестимося...
Однозначно повезло мені із інвестицією в КРНЖ. КВАРТИРА ЗА 2 РОКИ ВИСТРІЛИЛА У ЦІНІ МІНІМУМ ВДВІЧІ, ЯКЩО НЕ БІЛЬШЕ...А головне будинок зданий, квартира приватизована, все чікі-пукі як то кажуть. Мажемо чорну ікру на хліб та читаємо про муки та страждання анталійських інвеШторів
А ЩО АНТАЛІЙСЬКИЙ "неохрущик" В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ ЗА 40 000 ЄВРО? НЕДОБУДОВА МАБУТЬ.., БО НЕМАЄ ЛОХІВ ТАКЕ ГІВНО КУПЛЯТИ.
P.S.НЕ ВІРТЕ БАЙКАМ БЛУДНОГО АКУРТА ТА ПЕРЕХРЕСТІТЬСЯ, ЩО ВИ В УКРАЇНІ ЖИВЕТЕ ТА ІНВЕСТУЄТЕ ДРУЗІ!!!
roberto dark написав:А ЩО АНТАЛІЙСЬКИЙ "неохрущик" В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ ЗА 40 000 ЄВРО?
Якщо є лишні 40 000 євро - можна купити. Чому би і ні? Проте - спочатку потрібно мати хоча би 10 квартир в Києві, одну в Лондоні, одну в Цюриху. Тоді можна інвештувати в Туреччину, Албанію та інші Болгарії.