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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:21

  Frant написав:
  roberto dark написав:А ЩО АНТАЛІЙСЬКИЙ "неохрущик" В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ ЗА 40 000 ЄВРО?

Якщо є лишні 40 000 євро - можна купити.
Чому би і ні?
Проте - спочатку потрібно мати хоча би 10 квартир в Києві, одну в Лондоні, одну в Цюриху.
Тоді можна інвештувати в Туреччину, Албанію та інші Болгарії.

Я ЗОВСІМ не здивуюсь, якщо в якийсь день, коли в Анталії ціни складуться вдвічі-втричі. Акурт заявить, що НАСПРАВДІ він нічого там не купляв на 280-Й вулиці, а жив в оренді за 300 $ у квартирі приятелів із Запоріжжя ( буде щось подібне як із депозитом в лірах) 8)
Хоча насправді трохи жаль цього інвеШтора на чужбині, обнімемо його та поплачемо :cry:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:34

  Frant написав:
  akurt написав:Мабуть, треба прислухатися - хлоп круто лоханувся - не купив влітку 2019 чудову під ключ готову з ремоном та побутовою технікою квартиру в Анталії -

Навіщо? Заради проживання 3 тижнів на рік? Замість того щоб вільно їздити по світу????

Я розумію, пане Франте, що вас особисто НЕ хвилюють подорожі - ви ж з 2011 року (вже більше 10 років поспіль) не виїжджали далі вулиці Лісова...

Для адекватних форумчан: сьогодні та завтра розпродаж авіаквитиків Pegasus airlines на гірськолижний курорт в Каппадокії - гірськолижний комплекс Kaуseri-Erciyes (більше 120 км трас на схилах вулкану заввишки в 3900 м):
- мешканцям всіх міст України - крім Києва - купувати авіаквитки в місто Kaуseri - ціни з усіх міст України від 55 (п"ятдесят п"ять) доларів США (пересадка в Стамбулі).
- мешканцям Києва купувати авіаквиток до Анкари - ціни 27-35 доларів в один бік, далі раджу взяти в Анкарі за 13 євро на добу авто (там 320 км їхати до Кайсері).
- готелі бронювати в Кайсері (на самих схилах є 8 готелів, але всі дуже дорогі) - ціни від 500 гривень на добу номер на двох.
У akurt'a є три бронювання на три тижні в лютому - подивлюсь на погоду та виберу, які саме тижні в лютому використати.

P.S. Є чартери з Києва, але не дешеві - здається по 6500 гривень.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:на гірськолижний курорт в Каппадокії - гірськолижний комплекс Kaуseri-Erciyes

понеслась)) до апреля тема турецких лыж будет и тут
viewtopic.php?p=1684678#p1684678
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:48

Грех сказать - но правда... Инвестиция и такая бывает...
Приятель - автор 30 реализованных в Украине строительных объектов, занимается также Авторским надзором за объектами - деньги падают каждый день почти - инвестировал в уютную квартиру 1+1 в Анталии. Получается так: "Строю в Украине - колочу там же бабло и бабулеты - но живу в Анталии".
Не живет постоянно - периодически прилетает с "белокурыми Жизелями" чуток попрыгать в плавательном бассейне своего комплекса.
Сегодня звонит: "Заплати за меня коммуналку - свет вода..."
Он был с "Белокурой Жизелью" - только его жене не рассказывайте - официально "на объекте" - 2 или три недели.
Так вот:
- расходы на воду я проплатил 9,5 лиры или 0,81 доллара США.
- расходы на электроэнергию - 67 лир или 6,04 доллара США.
Приятель мне сразу бросил на счет 200 гривен.
Удобно...
У него были еще и дополнительные расходы: такси в одну сторону с аэропорта 110 лир или 10 долларов.
Приятно, что меня никогда не просит ни встретить, ни отвезти... Белокурых Жизелей не хочет показывать... ну и правильно... "На чужой каравай рот не разевай!"
akurt
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