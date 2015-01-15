Frant написав: akurt написав:
Мабуть, треба прислухатися - хлоп круто лоханувся - не купив влітку 2019 чудову під ключ готову з ремоном та побутовою технікою квартиру в Анталії -
Навіщо? Заради проживання 3 тижнів на рік? Замість того щоб вільно їздити по світу????
Я розумію, пане Франте, що вас особисто НЕ хвилюють подорожі - ви ж з 2011 року (вже більше 10 років поспіль) не виїжджали далі вулиці Лісова...
Для адекватних форумчан: сьогодні та завтра розпродаж авіаквитиків Pegasus airlines
на гірськолижний курорт в Каппадокії - гірськолижний комплекс Kaуseri-Erciyes
(більше 120 км трас на схилах вулкану заввишки в 3900 м):
- мешканцям всіх міст України - крім Києва - купувати авіаквитки в місто Kaуseri
- ціни з усіх міст України від 55 (п"ятдесят п"ять) доларів США (пересадка в Стамбулі).
- мешканцям Києва купувати авіаквиток до Анкари - ціни 27-35 доларів в один бік, далі раджу взяти в Анкарі за 13 євро на добу авто (там 320 км їхати до Кайсері).
- готелі бронювати в Кайсері (на самих схилах є 8 готелів, але всі дуже дорогі) - ціни від 500 гривень на добу номер на двох.
У akurt
'a є три бронювання на три тижні в лютому - подивлюсь на погоду та виберу, які саме тижні в лютому використати.
P.S. Є чартери з Києва, але не дешеві - здається по 6500 гривень.