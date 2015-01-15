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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:48
Грех сказать - но правда... Инвестиция и такая бывает...
Приятель - автор 30 реализованных в Украине строительных объектов, занимается также Авторским надзором за объектами - деньги падают каждый день почти - инвестировал в уютную квартиру 1+1 в Анталии. Получается так: "Строю в Украине - колочу там же бабло и бабулеты - но живу в Анталии".
Не живет постоянно - периодически прилетает с "белокурыми Жизелями" чуток попрыгать в плавательном бассейне своего комплекса.
Сегодня звонит: "Заплати за меня коммуналку - свет вода..."
Он был с "Белокурой Жизелью" - только его жене не рассказывайте - официально "на объекте" - 2 или три недели.
Так вот:
- расходы на воду я проплатил 9,5 лиры или 0,81 доллара США.
- расходы на электроэнергию - 67 лир или 6,04 доллара США.
Приятель мне сразу бросил на счет 200 гривен.
Удобно...
У него были еще и дополнительные расходы: такси в одну сторону с аэропорта 110 лир или 10 долларов.
Приятно, что меня никогда не просит ни встретить, ни отвезти... Белокурых Жизелей не хочет показывать... ну и правильно... "На чужой каравай рот не разевай!"
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 19 лис, 2021 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57
Поспішіть форумчани купити квитки за 250$ на чартери в Туреччину на холодне море, при +18 на протязі дня та дощі, дощі.. Для любителів екстриму, а також єкономії, можна відразу з аєропорту на Лікійську тропу чкурнути із палаткою та спальним мішком за плечима. 30 км по гірській тропі "для мулів" ( з історії) - це ж так чудово! Акурт страждав, то й ви постраждайте... Змії, скорпіони, колючі ліани та інше. Ще не забудьте палки взяти, по рекомендаціїї досвідченого мандрівника, заодно буде чим відбиватися від бродячих диких собак. Приємного вам "відпочинку" панове!Не гайте часу!
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 19 лис, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:01
Мизантрóп написав: akurt написав:
на гірськолижний курорт в Каппадокії - гірськолижний комплекс Kaуseri-Erciyes
понеслась)) до апреля тема турецких лыж будет и тут viewtopic.php?p=1684678#p1684678
лижі, прогулянки з собакою, пляж, йогурт і країзнавчий музей в Анталії - то наше фсе))))
roberto dark написав:
Ще не забудьте палки взяти, по рекомендаціїї досвідченого мандрівника, заодно буде чим відбиватися від бродячих диких собак
Тепер я зрозумів, чому на деяких фото наш турецький мандрівник тримає дві палки)))
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:06
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?
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change_pm
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:12
change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?
А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки
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roberto dark
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:17
change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
збільшення на 21,7% - це в турецьких лірах?
При річній інфляції турко-ліри 40%????
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:19
roberto dark написав: change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?
А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки
А якщо в доларах, відносно до 2019 року?
Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?
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flyman
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:25
Пане Флаймане:
flyman написав:
Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?
Суперове запитання! 12 балів!
Наші люди не розуміють відповідь, бо обпеклися вже неодноразово: то долар 5,47, то 8,01, то 38, то 25, то 28,5 то 26,10...
І відразу все міняється на цінниках і все дорожчає дорожчає та дорожчає і ніхто не моде те зупигнити... Більше того, всі ціни підвищують НАПЕРЕД! Ще долар тре зріс а вже вусі переазували на інший курс...
Вже подейкують що олія буде по 100...
Сало вже по 180...
В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!Перше.
В Туреччині реально пересічний громадянин не знає, що таке долар.
Ось не занють і все.
Вартість авто не рахують і не згадують в доларах. Ціни квартир НЕ рахують - за виключенням Забудовників, які працюють на кредитах з Азербайджану або з Кувуейту - в доларах США.
Вартість будівельних робіт ніякий прораб НЕ виставляє в доларах
за кв. метр.Друге.
Зайдіть в магазин в Україні - все китайське та все імпортне. В українських дочках турецьких Waikiki ціни в 2 - 3 рази вище, ніж в Туреччині.
А в Туреччині ви днем з вогнем нічого не знайдете китайського.
КРАЇНА РОЗРАХОВУЄ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. І продукує, і виробляє.
Все все все - від смартфонів та ТВ до дронів на експорт в Україну виробляє сама.
В 2022 році починають серійне виробництво васних електромобілів - аналогів ТЕСЛА.
Вже була презентація. Новий завод в районі Бурса.Третє.
Тільки за останінй місяць президент країни особисто відвідав 5 (П"ЯТЬ) країн Африки - довгострокові угоди про постачання газу та нафти - в тому числі з Нігерією - член ОПЕК.
Прямі газогони газу з Африки.
Тому: газ НЕ дорожчає, загрози його зникнення НЕМАЄ, бензин найдешевший в Європі...
Тому якісь коливання на ринку ліра/долар йдуть - але вони НІЯК або МАЙЖЕ ніяк не впливають на людей.
За останній час подорожчала тільки кава - продукт імпортний.
Зайдіть до себе хоч раз в супермаркет: родина скупиться на пару тижнів - треба 4000 - 5000 гривень.
А інакше буде не зрозуміло, чому Вас так хвилює турецька ліра.
Я наприклад - радію. РА_ДІ_Ю...Все навкруги або даром, або безоплатно...Все навпаки в Україні... Долар міцнішає - ціни в гору в гору в гору в гору...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 19 лис, 2021 11:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:25
Frant написав: change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
збільшення на 21,7% - це в турецьких лірах?
При річній інфляції турко-ліри 40%
????
Інфлец = 19.8 % десь... не треба тутай розказувати про 40% )))
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:28
change_pm написав:
Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.
roberto dark написав:
А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки
flyman написав:
А якщо в доларах, відносно до 2019 року?
Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?
Бач, як цікаво....
Або но реплай, або питання!
Питання я задавав, відповідайте тепер
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