Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:25

flyman написав: Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази? Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?

газ НЕ дорожчає, загрози його зникнення НЕМАЄ, бензин найдешевший в Європі...

Пане Флаймане:Суперове запитання! 12 балів!Наші люди не розуміють відповідь, бо обпеклися вже неодноразово: то долар 5,47, то 8,01, то 38, то 25, то 28,5 то 26,10...І відразу все міняється на цінниках і все дорожчає дорожчає та дорожчає і ніхто не моде те зупигнити... Більше того, всі ціни підвищують НАПЕРЕД! Ще долар тре зріс а вже вусі переазували на інший курс...Вже подейкують що олія буде по 100...Сало вже по 180...В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!В Туреччині реальноОсь не занють і все.Вартість авто не рахують і не згадують в доларах. Ціни квартир НЕ рахують - за виключенням Забудовників, які працюють на кредитах з Азербайджану або з Кувуейту - в доларах США.Вартість будівельних робіт ніякий прораб НЕ виставляєза кв. метр.Зайдіть в магазин в Україні - все китайське та все імпортне. В українських дочках турецьких Waikiki ціни в 2 - 3 рази вище, ніж в Туреччині.А в Туреччині ви днем з вогнем нічого не знайдете китайського.КРАЇНА РОЗРАХОВУЄ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. І продукує, і виробляє.Все все все - від смартфонів та ТВ до дронів на експорт в Україну виробляє сама.В 2022 році починають серійне виробництво васних електромобілів - аналогів ТЕСЛА.Вже була презентація. Новий завод в районі Бурса.Тільки за останінй місяць президент країни особисто відвідав 5 (П"ЯТЬ) країн Африки - довгострокові угоди про постачання газу та нафти - в тому числі з Нігерією - член ОПЕК.Прямі газогони газу з Африки.Тому:Тому якісь коливання на ринку ліра/долар йдуть - але вони НІЯК або МАЙЖЕ ніяк не впливають на людей.За останній час подорожчала тільки кава - продукт імпортний.Зайдіть до себе хоч раз в супермаркет: родина скупиться на пару тижнів - треба 4000 - 5000 гривень.А інакше буде не зрозуміло, чому Вас так хвилює турецька ліра.Я наприклад - радію. РА_ДІ_Ю...