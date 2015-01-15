Пане Флаймане:
flyman написав:
Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?
Суперове запитання! 12 балів!
Наші люди не розуміють відповідь, бо обпеклися вже неодноразово: то долар 5,47, то 8,01, то 38, то 25, то 28,5 то 26,10...
І відразу все міняється на цінниках і все дорожчає дорожчає та дорожчає і ніхто не моде те зупигнити... Більше того, всі ціни підвищують НАПЕРЕД! Ще долар тре зріс а вже вусі переазували на інший курс...
Вже подейкують що олія буде по 100...
Сало вже по 180...
В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!Перше.
В Туреччині реально пересічний громадянин не знає, що таке долар.
Ось не занють і все.
Вартість авто не рахують і не згадують в доларах. Ціни квартир НЕ рахують - за виключенням Забудовників, які працюють на кредитах з Азербайджану або з Кувуейту - в доларах США.
Вартість будівельних робіт ніякий прораб НЕ виставляє в доларах
за кв. метр.Друге.
Зайдіть в магазин в Україні - все китайське та все імпортне. В українських дочках турецьких Waikiki ціни в 2 - 3 рази вище, ніж в Туреччині.
А в Туреччині ви днем з вогнем нічого не знайдете китайського.
КРАЇНА РОЗРАХОВУЄ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. І продукує, і виробляє.
Все все все - від смартфонів та ТВ до дронів на експорт в Україну виробляє сама.
В 2022 році починають серійне виробництво васних електромобілів - аналогів ТЕСЛА.
Вже була презентація. Новий завод в районі Бурса.Третє.
Тільки за останінй місяць президент країни особисто відвідав 5 (П"ЯТЬ) країн Африки - довгострокові угоди про постачання газу та нафти - в тому числі з Нігерією - член ОПЕК.
Прямі газогони газу з Африки.
Тому: газ НЕ дорожчає, загрози його зникнення НЕМАЄ, бензин найдешевший в Європі...
Тому якісь коливання на ринку ліра/долар йдуть - але вони НІЯК або МАЙЖЕ ніяк не впливають на людей.
За останній час подорожчала тільки кава - продукт імпортний.
Зайдіть до себе хоч раз в супермаркет: родина скупиться на пару тижнів - треба 4000 - 5000 гривень.
А інакше буде не зрозуміло, чому Вас так хвилює турецька ліра.
Я наприклад - радію. РА_ДІ_Ю...Все навкруги або даром, або безоплатно...Все навпаки в Україні... Долар міцнішає - ціни в гору в гору в гору в гору...