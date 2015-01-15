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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:01

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:на гірськолижний курорт в Каппадокії - гірськолижний комплекс Kaуseri-Erciyes

понеслась)) до апреля тема турецких лыж будет и тут
viewtopic.php?p=1684678#p1684678

лижі, прогулянки з собакою, пляж, йогурт і країзнавчий музей в Анталії - то наше фсе))))
  roberto dark написав:Ще не забудьте палки взяти, по рекомендаціїї досвідченого мандрівника, заодно буде чим відбиватися від бродячих диких собак

Тепер я зрозумів, чому на деяких фото наш турецький мандрівник тримає дві палки)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:06

новини економіки )))

Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.

Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:12

  change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.

Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?

А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:17

  change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.


збільшення на 21,7% - це в турецьких лірах?
При річній інфляції турко-ліри 40%????
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:19

  roberto dark написав:
  change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.

Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?

А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки :lol:


А якщо в доларах, відносно до 2019 року?

Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:25

Пане Флаймане:
  flyman написав:Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?

Суперове запитання! 12 балів!
Наші люди не розуміють відповідь, бо обпеклися вже неодноразово: то долар 5,47, то 8,01, то 38, то 25, то 28,5 то 26,10...
І відразу все міняється на цінниках і все дорожчає дорожчає та дорожчає і ніхто не моде те зупигнити... Більше того, всі ціни підвищують НАПЕРЕД! Ще долар тре зріс а вже вусі переазували на інший курс...
Вже подейкують що олія буде по 100...
Сало вже по 180...
В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!

Перше. В Туреччині реально пересічний громадянин не знає, що таке долар. Ось не занють і все.
Вартість авто не рахують і не згадують в доларах. Ціни квартир НЕ рахують - за виключенням Забудовників, які працюють на кредитах з Азербайджану або з Кувуейту - в доларах США.
Вартість будівельних робіт ніякий прораб НЕ виставляє в доларах за кв. метр.

Друге. Зайдіть в магазин в Україні - все китайське та все імпортне. В українських дочках турецьких Waikiki ціни в 2 - 3 рази вище, ніж в Туреччині.
А в Туреччині ви днем з вогнем нічого не знайдете китайського.
КРАЇНА РОЗРАХОВУЄ НА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. І продукує, і виробляє.
Все все все - від смартфонів та ТВ до дронів на експорт в Україну виробляє сама.
В 2022 році починають серійне виробництво васних електромобілів - аналогів ТЕСЛА.
Вже була презентація. Новий завод в районі Бурса.

Третє. Тільки за останінй місяць президент країни особисто відвідав 5 (П"ЯТЬ) країн Африки - довгострокові угоди про постачання газу та нафти - в тому числі з Нігерією - член ОПЕК.
Прямі газогони газу з Африки.
Тому: газ НЕ дорожчає, загрози його зникнення НЕМАЄ, бензин найдешевший в Європі...

Тому якісь коливання на ринку ліра/долар йдуть - але вони НІЯК або МАЙЖЕ ніяк не впливають на людей.
За останній час подорожчала тільки кава - продукт імпортний.
Зайдіть до себе хоч раз в супермаркет: родина скупиться на пару тижнів - треба 4000 - 5000 гривень.
А інакше буде не зрозуміло, чому Вас так хвилює турецька ліра.
Я наприклад - радію. РА_ДІ_Ю...
Все навкруги або даром, або безоплатно...

Все навпаки в Україні... Долар міцнішає - ціни в гору в гору в гору в гору...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 11:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:25

  Frant написав:
  change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.


збільшення на 21,7% - це в турецьких лірах?
При річній інфляції турко-ліри 40%????

Інфлец = 19.8 % десь... не треба тутай розказувати про 40% )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:28

  change_pm написав:
Экономика Турции побила рекорд, увеличившись на 21,7% во втором квартале 2021 года. — Министр торговли Турции.

Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?

  roberto dark написав:А ось і заспівав іще один знаменитий співак із хору "постраждалих інвеШторів" акурта. Міністру торгівлі Туреччини приснився черговий сон про НЕБУВАЛИЙ "ріст" його єкономіки :lol:

  flyman написав:А якщо в доларах, відносно до 2019 року?

Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?

Бач, як цікаво....

Або но реплай, або питання!

Питання я задавав, відповідайте тепер :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:32

  change_pm написав:Бач, як цікаво....
Або но реплай, або питання!
Питання я задавав, відповідайте тепер :mrgreen:

Питання людина задала - відповідай-ТЕ!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:35

  change_pm написав:Чьо там в неньці? Чьо там в ізраїлях?

епеня Козина(под Киевом), вчера успели разметить половину обновленного асфальта от города до посёлка с нищебродами
Зображення

Гранатовый сад в Израиле
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