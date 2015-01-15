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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:43

  akurt написав:Пане Флаймане:
  flyman написав:Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?

Суперове запитання! 12 балів!
Наші люди не розуміють відповідь, бо обпеклися вже неодноразово: то долар 5,47, то 8,01, то 38, то 25, то 28,5 то 26,10...
І відразу все міняється на цінниках і все дорожчає дорожчає та дорожчає і ніхто не моде те зупигнити... Більше того, всі ціни підвищують НАПЕРЕД! Ще долар тре зріс а вже вусі переазували на інший курс...
Вже подейкують що олія буде по 100...
Сало вже по 180...
В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!

Перше. В Туреччині реально пересічний громадянин не знає, що таке долар. Ось не занють і все.
Вартість авто не рахують і не згадують в доларах. Ціни квартир НЕ рахують - за виключенням Забудовників, які працюють на кредитах з Азербайджану або з Кувуейту - в доларах США.
Вартіцсть будівелшьни робі ніякий прораб ен виставляіі в долараз за кв. метр.

(далі буде)

Комедія з самого ранку.
В Україні теж пересічені бабусі, які в дівках були при тов. Сталіні, не знають що таке долар США, точніше не пам"ятають, бо склероз.

З.І.
В кінці цитати незв'язаний набір літер.
Лікарю, ми його втрачаєм. (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:47

Re: Інвестуємо в КРЖН!

В Туреччині майже ніхто із місцевих не знає, що таке долар, тому , що вони не встигають ліри в руках потримати після отримання зарплат ( у кого ще залишилась ХОЧ ЯКАСЬ робота), так швидко розлітаються гроші за цінами, які змінюються мало не погодинно. Поки наша Жаночка пообідала в ресторані в Бодрумі, то вже й ціна піднялася на обід. От бачте який там у них РІСТ. Де вже їм нещасним якусь валюту зкупляти чи ще кудись подорожувати. Хіба тільки ПРОДАТИ КВАРТИРУ ЗА ЩО ДАДУТЬ І в Білорусь штурмувати польский кордон(
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 19 лис, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:51

Пане Файмане - НЕ ВТРАЧАЙТЕ РЕНОМЕ НІБИ-ТО ЕКОНОМІСТА.
Задали питання - читайте відповідь. Я розумію, що економічні категоріі для Вас недоступні - але ж треба хоч якось - якщо вже топчетеся на Фінасовому форумі - почати розбиратися в питанні...

Можливо тоді дасте нам всім відповідь: як так получається, що долар в Україні закріпився на курсі 26,30 після зростання ціни до 28,30, а ціни виросли майже в 2 (ДВА) РАЗИ.
І ростуть та ростуть - то слава Богу - що Ви не ходите ніколи в магазин...
СлабО, чи получиться нам сірим пояснити?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:20

  akurt написав:Пане Флаймане:
  flyman написав:Якщо так добре з економікою, чому ліра ПА11, тобто за рік похудала відносно похудавшого долара США майже в 2 рази?

В Туречичні ВСЕ НЕ ТАК!!!!

Перше. В Туреччині реально пересічний громадянин не знає, що таке долар. Ось не занють і все.

Селянский "гений" экономики даже не знает, что все импортные товары Турция покупает за ТВЕРДУЮ ВАЛЮТУ. ЗА ТВЕРДУЮ! А не за свою макулатуру...
А учитывая что Турция страна импортер, то есть, больше проедает чем производит, а валютная казна фактически пуста, то там уже пахнет не просто инфляцией,
а гиперинфляцией...

Но даже если цены вырастут в 100раз, он будет твердить что инфляции нет,
и там всё замечательно. Такова работа зазывал...
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