Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09

Frant написав: Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.

Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.

Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.

Далі буде ще дешевше. Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.Далі буде ще дешевше.

Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.

Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматомТрохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.А там дуже цікаві назрівають процеси...Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів.- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде -Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.квартираНасправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?