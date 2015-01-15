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Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся. Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем. Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН. А там дуже цікаві назрівають процеси... Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник: - звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.Трохи вже нервуються. - що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту. - куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира". Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає. https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся. Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем. Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН. А там дуже цікаві назрівають процеси... Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник: - звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.Трохи вже нервуються. - що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту. - куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира". Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає. https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість. А ти далі пиши про холодильники і що там ще ти розвозиш на турецькому Глово.
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
VIENNA (AP) — Austria will go into a national lockdown to contain a fourth wave of coronavirus cases, Chancellor Alexander Schallenberg announced Friday, as new COVID-19 infections hit a record high amid a pandemic surge across Europe.
The lockdown will start Monday and initially will last for 10 days, Schallenberg said.
And starting Feb. 1, the country will also make vaccinations mandatory.
Most stores will close, and cultural events will be canceled next week. People will be able to leave their homes only for certain specific reasons, including buying groceries, going to the doctor or exercising.
Wolfgang Mueckstein, the country’s health minister, said that kindergartens and schools would remain open for those who needed to go there but all parents were asked to keep their children at home if possible.
“We do not want a fifth wave,” Schallenberg said, according to ORF. “Nor do we want a sixth or seventh wave.”
The full lockdown is the latest effort to control rapidly rising case numbers. It's the fourth nationwide lockdown since the outbreak of the pandemic last year. On Friday, the country reported 15,809 new infections, an all-time high.
Earlier this month, Austria introduced rules that barred unvaccinated people from restaurants, hotels and large events.
And starting Monday, the government is imposing a national lockdown only for the unvaccinated.
Government officials had long promised that vaccinated people would no longer face lockdown restrictions: Over the summer, then-Chancellor Sebastian Kurz declared the pandemic “over” for those who had received the vaccine. But as virus cases continued to skyrocket, the government said it had no choice but to extend it to everyone.
“This is very painful,” Schallenberg said.
Mueckstein, the health minister, said many factors contributed to the current situation, including Austria's lower-than-expected vaccination rate and the seasonal impact of the virus. But he also apologized for state and federal leaders' initial reluctance to implement stronger measures.
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно, а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити) Ферштеєн?
VIENNA (AP) — Austria will go into a national lockdown to contain a fourth wave of coronavirus cases, Chancellor Alexander Schallenberg announced Friday, as new COVID-19 infections hit a record high amid a pandemic surge across Europe.
The lockdown will start Monday and initially will last for 10 days, Schallenberg said.
And starting Feb. 1, the country will also make vaccinations mandatory.
Most stores will close, and cultural events will be canceled next week. People will be able to leave their homes only for certain specific reasons, including buying groceries, going to the doctor or exercising.
Wolfgang Mueckstein, the country’s health minister, said that kindergartens and schools would remain open for those who needed to go there but all parents were asked to keep their children at home if possible.
“We do not want a fifth wave,” Schallenberg said, according to ORF. “Nor do we want a sixth or seventh wave.”
The full lockdown is the latest effort to control rapidly rising case numbers. It's the fourth nationwide lockdown since the outbreak of the pandemic last year. On Friday, the country reported 15,809 new infections, an all-time high.
Earlier this month, Austria introduced rules that barred unvaccinated people from restaurants, hotels and large events.
And starting Monday, the government is imposing a national lockdown only for the unvaccinated.
Government officials had long promised that vaccinated people would no longer face lockdown restrictions: Over the summer, then-Chancellor Sebastian Kurz declared the pandemic “over” for those who had received the vaccine. But as virus cases continued to skyrocket, the government said it had no choice but to extend it to everyone.
“This is very painful,” Schallenberg said.
Mueckstein, the health minister, said many factors contributed to the current situation, including Austria's lower-than-expected vaccination rate and the seasonal impact of the virus. But he also apologized for state and federal leaders' initial reluctance to implement stronger measures.
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно, а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити) Ферштеєн?
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
change_pm написав: Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
Якось так ))) хіхі...
не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто. Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві. як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки